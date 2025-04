Roksana Węgiel jest jedną z najbardziej zapracowanych polskich artystek, która musi łączyć tworzenie nowej muzyki i koncertowanie z życiem prywatnym. 20-latek radzi z tym sobie dość dobrze i co rusz informuje swoich fanów o różnych nowinkach dotyczących jej przepełnionej aktywnościami codzienności. Tym razem Roxie przekazała wyjątkowo ważne wieści. Już niebawem będziecie mogli spotkać ją na drodze.

Roksana Węgiel zdała na prawo jazdy! "Teraz czas na wybór pierwszego auta"

30 kwietnia Roksana wrzuciła post, w którym poinformowała o zdanym egzaminie na prawo jazdy. "Yeees mamy to! (...) Jestem przeszczęśliwa!" - napisała piosenkarka, do czego dołączyła także zdjęcia, na których trzyma dokumenty świadczące o zaliczeniu egzaminu oraz podziękowania skierowane do jej instruktorki. "Teraz czas na wybór pierwszego auta! Jak myślicie, co to będzie?" - dopisała Roxie. Pod wpisem artystki prędko zaroiło się od miłych komentarzy i gratulacji.

"Gratulacje. Teraz będziesz śmigać", "Brawo zdolniacho!", "Gratki!" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów. Komentarze zostawiło także kilka znanych osobistości. "Strach się bać! Kierowca rajdowca wkracza na polskie drogi. Gratulacje kochana" - napisał były partner Roxie w "Tańcu z gwiazdami" Michał Kassin. "Zawsze chciałem mieć kierowcę hehe" - dopisał również mąż Roksany Kevin Mglej. Plotek dołącza się do gratulacji!

Roksana Węgiel wystąpiła niedawno na religijnym koncercie. Przed imprezą zwiedziła sanktuarium

Wspominając napięty grafik Roksany należy przypomnieć, że zaledwie na kilka dni przed egzaminem na prawo, bo 26 kwietnia artystka pojawiła się na koncercie "Symfonia Miłosierdzia" w Krakowie. Jak sama wspominała, podczas imprezy wyśpiewywane były "pieśni ku chwale miłosierdzia bożego". Roxie zachęcała swoich obserwatorów, by wzięli udział w wydarzeniu, gdyż sama nie kryje, że jest wierząca i praktykująca. Na dzień przed koncertem Roksana oraz Kevin wybrali się nawet do Sanktuarium św. Jana Pawła II, po którym oprowadził ich jeden z księży. Piosenkarka wszystko relacjonowała w mediach społecznościowych.