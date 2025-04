Selena Gomez i Justin Bieber tworzyli kiedyś jeden z najpopularniejszych związków w show-biznesie. Ich relacja pełna była wzlotów i upadków, a para wielokrotnie rozstawała się i wracała do siebie. Niedługo po ich ostatnim rozstaniu Justin Bieber zdecydował się na nowy związek i poślubił Hailey Bieber, z którą ma dziś syna. Selena Gomez dość długo była sama, ale w końcu w jej życiu też zaczęło się układać. Wokalistka związała się z producentem muzycznym Bennym Blanco. Para niedawno się zaręczyła i nagrała wspólny album. W najnowszym wywiadzie opowiedzieli m.in. o swoim pierwszym pocałunku, ale artystka wróciła do tematu pierwszej miłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeleniewska poznała Selenę Gomez. Gwiazdorzyła?

Selena Gomez po rozstaniu z Bieberem długo nie mogła ułożyć sobie życia. "Od dawna nie lubiłam nikogo"

Selena Gomez i Benny Blanco pojawili się ostatnio w podcaście "Table Manners" i opowiedzieli o łączącym ich uczuciu. Wokalistka przyznała, że po rozstaniu z Justinem Bieberem przez pięć lat była sama i nie specjalnie wychodziło jej randkowanie. Benny Blanco był pierwszą osobą od czasu rozstania z kanadyjskim wokalistą, która sprawiła, że Gomez odzyskała wiarę w miłość.

Nie lubiłam nikogo od bardzo dawna. Czasem całujemy kogoś tylko dla zabawy, ale kiedy czujesz coś więcej, to zupełnie inna sprawa. Byłam sama przez około pięć lat, z wyjątkiem kilku nieudanych randek. Przy tamtych mężczyznach nie czułam się tak, jak przy Bennym. Trochę się wstydziłam

- wyznała Gomez.

Benny Blanco wspomina pierwszy pocałunek z Seleną Gomez. "Jej serce zaczęło bić szybciej"

Selena Gomez wspomniała też pierwszy pocałunek z Bennym Blanco. To właśnie ten pocałunek był pierwszym od czasu rozstania z Justinem Bieberem, który miał dla niej znaczenie. Wszystko wydarzyło się na jednej z randek, podczas wspólnej gry. - Pod koniec randki siedzieliśmy w salonie na kanapie i graliśmy w "We’re not really Strangers". Było tam zadanie, żeby zrobić selfie z osobą obok, więc Selena przytuliła się do mnie i zrobiła zdjęcie. Wtedy pomyślałem, że muszę ją pocałować i zrobiłem to od razu. Jej serce zaczęło bić szybciej, a na twarzy pojawiły się wypieki, była bardzo zdenerwowana - wspomniał Benny Blanco.