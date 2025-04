Julia Wieniawa od dwóch sezonów zasiada w jury "Mam talent!". Aktorka ocenia uczestników u boku Marcina Prokopa i Agnieszki Chylińskiej. Ostatnio gwiazda miała także okazję zaśpiewać na programowej scenie. Reakcja przewodniczącej jury na występ młodszej koleżanki to prawdziwy hit.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeleniewska "rozjechała konkurencję" według Wieniawy. Szczera opinia

Julia Wieniawa zaśpiewała nową piosenkę w "Mam talent!". Reakcja Agnieszki Chylińskiej to hit

Julia Wieniawa od jakiegoś czasu próbuje swoich sił także w muzyce. Jej niedawny singiel "Kocham" zyskał sporą popularność. Ostatnio zaś gwiazda zaśpiewała premierową piosenkę "Od nowa" na scenie "Mam talent!". Jej występ zebrał mieszane recenzje internautów. Zupełnie inaczej odebrała go natomiast Agnieszka Chylińska, która świetnie bawiła się przy piosence młodszej koleżanki po fachu. Artystka cały czas uśmiechała się i tańczyła w rytm muzyki. W pewnym momencie kamera uchwyciła nawet, jak piosenkarka podśpiewuje tekst utworu. Jej reakcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem fanów programu. "Agnieszka Chylińska jest tu najsłodsza", "Super jest to, jak Agnieszka pokazuje wsparcie", "Siła jest kobietą", "Miny Chylińskiej nie do podrobienia, kocham ją", "Agnieszka klasa, to jest prawdziwa kobieta i artystka, która wspiera swoje koleżanki" - czytamy w komentarzach opublikowanych w mediach społecznościowych.

Julia Wieniawa chciała zagrać Izabelę Łęcką. "Nie miałam szans"

Jakiś czas temu ogłoszono, że powstanie nowa ekranizacja "Lalki". Stanisława Wokulskiego zagra Marcin Dorociński, w postać Izabeli Łęckiej ma się zaś wcielić Kamila Urzędowska znana z roli Jagny w "Chłopach". Okazuje się, że angażu marzyła także Julia Wieniawa. Aktorka wyznała jednak, że nie udało jej się dostać do obsady. - Zdobyłam kontakt do producenta, umówiłam się z nim i z moją mamą. Powiedział: 'wiem, po co przyszłyście, ale od półtora roku mamy już Łęcką obsadzoną'. Nie miałam szans, ale bardzo gratuluję Kamili i myślę, że zrobi to dobrze, bo jest bardzo zdolną dziewczyną - zdradziła niedawno artystka w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego.