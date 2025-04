Paulina Smaszcz bardzo chętnie dzieli się codziennością w mediach społecznościowych. Na Instagramie może liczyć na liczne grono odbiorców, którzy chętnie komentują jej coraz to nowe posty. Dziennikarka 30 kwietnia opublikowała zdjęcie, które, jak wynika z opisu, zwiastuje u niej tegoroczną majówkową sielankę. Jeden z internautów dopytywał o kwestię majstrowania w wyglądzie przez chirurga. Kobieta petarda nie miała dla niego litości.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Bomba o swojej metamorfozie. "Myślałam o odsysaniu tłuszczu"

Paulina Smaszcz się nie patyczkuje. Tak odpowiedziała internaucie

Fani zachwycali się najnowszym zdjęciem Smaszcz. "Co za kobieta, po prostu idealna", "Jak bogini", "Piękna" - pisali pod publikacją dziennikarki. Jeden z internautów również nie ukrywał, że docenia urodę kobiety petardy, ale przy okazji zapytał o kwestię ingerencji chirurga w jej ciało. "Świetne zdjęcie, aż gorąco zrobiło się mi... PS. Nasuwa się pytanie, czy majstrował tam chirurg? Pozdrawiam" - czytamy pod wpisem prezenterki. Kobieta petarda odpowiedziała... i to jak! "Tak. Neurochirurg i neurolog. Jestem po pięciu operacjach kręgosłupa. Czy jeszcze jakieś pytania? A pan korzystał z usług chirurga? Może w kwestii urazu głowy?" - napisała ewidentnie oburzona Smaszcz. Internauta zaczął się tłumaczyć. "Przepraszam jeżeli uraziłem, myślałem o chirurgu plastycznym". Inna użytkowniczka Instagrama była zdziwiona taką reakcją Smaszcz. "Skąd taka niegrzeczna odpowiedź? Pan grzecznie zapytał, to nic złego korzystać z usług chirurgii plastycznej" - stwierdziła.

Paulina Smaszcz znalazła miłość? Ten podpis mówi wiele

Na początku kwietnia na profilu Smaszcz pojawiło się InstaStories, na którym mogliśmy zobaczyć, że dziennikarka spaceruje po lesie wraz z psami. Nie była tam jednak samotna. Na wspomnianej fotografii pojawił się też i tajemniczy mężczyzna, którego twarz na zdjęciu zasłoniła. "Jesteś moim wszystkim" -napisała kobieta petarda. "Z tobą niczego się nie boję. Z tobą żadne słowo mnie nie obrazi, bo wiem, że ty wyczarowałeś dla mnie poczucie bezpieczeństwa, które skrywam w twoich silnych ramionach" - dodała Smaszcz. Czyżby to zwiastowało nową relację prezenterki? Do dziś się jednak nie dowiedzieliśmy.