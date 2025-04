30 kwietnia mija dokładnie 31. lat, odkąd Edyta Górniak wyśpiewała dla Polski drugie miejsce na Eurowizji. Podczas edycji z 1994 roku, podczas którego w dodatku nasz kraj debiutował w konkursie, zachwyciła wykonaniem piosenki "To nie ja!". Wokalistka nawiązało do tego faktu na InstaStories, przy okazji uchylając rąbka tajemnicy na temat zbliżającego się, ważnego występu. - Coś podobnego. Znowu mam rocznicę. Ile to już żyję na tym świecie, że ciągle mam jakąś rocznicę - zaczęła Górniak.

Edyta Górniak niespodziewanie zdradziła informację o Festiwalu w Opolu

- 31 lat temu szykowałam się pewnie do pierwszej próby na Eurowizji w Dublinie - przekazała Edyta Górniak w nagraniu opublikowanym 30 kwietnia. Wokalistka przyznała otwarcie, że po tylu latach wykonywania swojego eurowizyjnego przeboju dziś nie jest już w stanie nawet słuchać piosenki "To nie ja!". - Ale cieszę się, że wy kochacie wciąż ten utwór - zaznaczyła. Gwiazda niespodziewanie ujawniła, że specjalnie dla fanów zaśpiewa go w tym roku podczas Festiwalu w Opolu. Zaskoczenie jest o tyle duże, że organizatorzy wydarzenia jak na razie nie potwierdzili oficjalnie udziału Górniak.

- przekazała wokalistka.

Festiwal w Opolu 2025. Co wiadomo o wydarzeniu?

Tegoroczna 62. edycja opolskiego festiwalu potrwa od 12 do 15 czerwca. Organizatorzy powoli odkrywają karty i wiadomo już, że jako pierwszy odbędzie się koncert "Debiutów". Na opolskiej scenie będą mieli okazję zaprezentować się: Błażej Latos, Monika Kowalczyk, Cieniu, Siostry Kafar, Daniel Godson, Daria Adamczewska, Soulish, Stasiek Kukulski, Maks Tachasiuk oraz Julia Tkacz. Poznaliśmy także wykonawców występujących w ramach koncertu "Premier", który będzie miał miejsce dzień później. W tym konkursie udział wezmą: Bovska, Dominik Dudek, Patrycja Markowska, Paulla, Pectus, Poparzeni Kawą Trzy, Sound 'n' Grace, Mateusz Ziółko, Katarzyna Żak i Anna Iwanek. Jak na razie nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat pozostałych artystów biorących udział w festiwalu, jednak biorąc pod uwagę wyznanie Edyty Górniak, wygląda na to, że poznamy ich już niebawem.