Ostatnie dni to istne zawirowanie wokół postaci Marianny Schreiber. Jeszcze niedawno prawicowa aktywistka związana była z Łukaszem Schreiberem, który ogłosił, że rozstaje się z żoną, w jednym z wywiadów. To wywołało sporą lawinę wzajemnych oskarżeń, ale obecnie uwagę skupia afera wokół Marianny i Przemysława Czarneckiego, z którym przez pewien okres celebrytka była w związku. Obecnie nawiązała relację z Piotrem Korczarowskim, przez co ten został zwolniony z posady asystenta Grzegorza Brauna. Łukasz Schreiber został zapytany o żonę w programie na antenie TVN24.

Łukasz Schreiber zapytany o żonę. Tak zareagował

Dotychczas Łukasz Schreiber nie był wylewny w kwestii rozstania z żoną - para jeszcze się nie rozwiodła, choć oboje są już w nowych związkach. Poseł PiS 29 kwietnia pojawił się w programie "Tak jest", a drugim z gości był Paweł Olszewski z KO. W rozmowie poruszono kwestię m.in. Małgorzaty Trzaskowskiej, która zatrudniona jest w spółce należącej do Tomasza Kurzewskiego, który zasiada także w radzie fundacji "Twój Głos Jest Ważny". Według prawicy organizacja produkuje spoty, które uderzają w polityków obecnej opozycji. Jak twierdzi Robert Mazurek, fundacja ma być finansowana m.in. ze spółek Skarbu Państwa.

Schreiber stwierdził, że jest to skandal. - Żona Rafała Trzaskowskiego jest zatrudniona w innej spółce tego samego właściciela. Rafał Trzaskowski nie znajduje czasu dzisiaj, żeby ani jednym słowem się odnieść do tej sprawy. Dla mnie to jest dla mnie to wszystko, to jest nieprawdopodobny skandal - mówił na antenie.

Panie pośle Schreiber, czy pan naprawdę chce o żonach rozmawiać?

- odparł mu na to Olszewski, przez co pomiędzy panami od razu rozgorzała żywa dyskusja. Po chwili Schreiber i Olszewski zaczęli się w programie nawet przekrzykiwać. - Możemy o czymkolwiek rozmawiać - stwierdził polityk PiS. - Akurat pan chce rozmawiać o żonach? (...) Pan jest ostatni, żeby mówić o żonach, a w szczególności o manipulacji - podsumował polityk z ramienia KO.

Marianna Schreiber ma nowego partnera. Tak się nad nią rozpływał

Piotr Korczarowski nie ukrywa, że Marianna zawróciła mu w głowie. "To ja wyszukałem do niej kontakt. (...) Marianna nie była nawet zainteresowana wywiadem dla jakiejś podrzędnej stacji. Przy jej popularności to była strata czasu. Namówiłem ją jednak, a potem przyszedł dzień, w którym spojrzeliśmy sobie w oczy. Od tej chwili nic już nie było takie samo. Nie mogliśmy sobie miejsca znaleźć, bo kiedy kobieta, która nigdy nie była szczerze kochana, trafi na mężczyznę, który nigdy nie był naprawdę doceniony, dzieje się magia" - podkreślił w poście na Instagramie. Piotr Korczarowski wystąpił także w wywiadzie u Moniki Jaruzelskiej i odniósł się do sprawy. - Pod koniec tej rozmowy w zasadzie myślałem tylko o jednym, żebym miał okazję złapać za dłoń, tylko tyle, jeśli się uda (...) i złapaliśmy się za te dłonie, ona mnie mocno złapała, nie puściła i poczułem, że to jest to - wyjawił Korczarowski.