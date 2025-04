Program Macieja Orłosia "Daję słowo" to rozrywkowy format Telewizji Polskiej, w którym dziennikarz przeprowadza niezwykłe rozmowy z gwiazdami polskiej kultury i sztuki. Podczas wywiadów widzowie mogą zajrzeć w archiwalne materiały TVP i posłuchać wyjątkowej muzyki na żywo. Zaproszeni goście bez oporu dzielą się wspomnieniami z życia prywatnego i zawodowego. Część widzów zaczęła się zastanawiać, czy program powróci na antenę z kolejnym sezonem. Wreszcie znamy odpowiedź.

Maciej Orłoś znów porozmawia z gwiazdami? Klamka zapadła

Wygląda na to, że fani "Daję słowo" mogą odetchnąć z ulgą. Jak donosi portal wirtualnemedia.pl Telewizja Polska ruszyła z przygotowaniami do trzeciej serii programu dziennikarza. Nowe odcinki mają pojawić się już jesienią. "Jak wynika z treści zamówienia, najnowsza seria autorskiego formatu Macieja Orłosia, podobnie jak poprzednie, będzie liczyć dziesięć odcinków (epizody 22-31), a program będzie nagrywany między 22 czerwca a 22 października br." - czytamy na stronie portalu. Decyzja o kontynuacji raczej nie powinna dziwić. Według danych Nielsena pierwszy sezon poradził sobie naprawdę całkiem nieźle. Oglądało go średnio 690 tys. widzów.

Prezenter doczekał się czwórki dzieci - Rafała, Antoniego, Melanii i Jakuba. Każde z nich jest już dorosłe i z sukcesem rozwija swoje pasje. Czym zajmują się na co dzień? Melania kocha muzykę i sztukę. Na jej profilu roi się od zdjęć z planów teledysków i nagrań, na których chwali się swoimi umiejętnościami. Niedawno dumny Orłoś reklamował w mediach społecznościowych twórczość córki. Antoni podobnie jak ojciec, ma kanał na Youtubie, gdzie komentuje bieżące wydarzenia polityczne i społeczne. Mężczyzna jest także perkusistą w zespole The Saturday Tea. Rafał Orłoś ma własną agencję RO Production, która zajmowała się managementem wielu znanych gwiazd, m.in. Sarsy. O trzecim synu nie wiadomo zbyt wiele. Jakub pasjonuje się kinematografią i literaturą. Jakiś czas temu współpracował z Patrykiem Vegą.