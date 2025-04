Już 18 maja odbędą się wybory prezydenckie.

Na oficjalnym profilu Parady Równości w mediach społecznościowych pojawiło się ważne ogłoszenie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski objął to wydarzenie Patronatem Honorowym. "Jak co roku, Parada Równości została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta m.st. Warszawy! To dla nas ogromnie ważne, że Miasto Warszawa niezmiennie stoi po stronie praw człowieka, równości i szacunku, wspierając organizację naszego tęczowego wydarzenia" - czytamy. Przypomnijmy, że w 2024 roku Rafał Trzaskowski pojawił się na Paradzie Równości. Więcej na ten temat znajdziecie w tym artykule.

Artykuł jest aktualizowany.