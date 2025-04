W trakcie poniedziałkowej debaty prezydenckiej Rafał Trzaskowski nawiązał do sytuacji z Końskich. Miał ze sobą flagę, która miała być zostawiona na sali przez Karola Nawrockiego. "To jest flaga, z którą pan Karol Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich. Jak zgasły światła, porzucił ją. Wszyscy wiemy, co oznacza porzucić flagę na placu boju. Flagi się nie porzuca i dlatego ją tutaj mam" - wytłumaczył Trzaskowski. Teraz zapozował w mediach społecznościowych. Fani

Rafał Trzaskowski znowu zaskoczył w sieci. "Flagowy kandydat"

Rafał Trzaskowski nawiązał do wydarzeń z debaty w mediach społecznościowych. Opublikował zdjęcie z kawą na profilu na Instagramie. Fotografię podpisał słowami "Dzień dobry". Na kadrze można zauważyć polską flagę. Była to ta sama flaga, którą zostawił Karol Nawrocki. Fani od razu zareagowali na ten gest. Uznali, że to bardzo wymowna reakcja. "Ładnie pan rozpykał debatę, a gest z flagą perfekcja", "Zaorał pan", "Super ta flaga", "Kultura i klasa", "Poszło super wczoraj! Trzymamy kciuki! Numer z flagą w punkt, nie przewidzieli tego" - czytamy w komentarzach pod postem.

Ekspert ocenił mowę ciała kandydatów na debacie. Kto wypadł najlepiej?

28 kwietnia odbyła się pierwsza debata, w której udział wzięli wszyscy kandydaci. Trener wystąpień publicznych Maurycy Seweryn w rozmowie z Plotkiem ocenił mowę ciała poszczególnych polityków. Na pierwszy ogień poszedł Rafał Trzaskowski. - Przygotował się bardzo dobrze do tej debaty. To jest formuła, której się nie boi - forma konfrontacji. (...) Jest nie do pokonania. Dobrze przygotowano pierwsze wystąpienie. Trzaskowski w czasie tej debaty przede wszystkim bardzo dobrze wyglądał - podkreślił. Pojawiły się też słowa o silnej gestykulacji. - Dodatkowym elementem, który pokazywał jego wojownicze nastawienie, było wychylanie głowy do przodu i wychylanie szczęki do przodu. Mocne, męskie zachowania, które służą do tego, żeby demonstrować przeciwnikowi, że się go nie boimy. Starał się również utrzymać bezpośredni kontakt wzrokowy - zauważał Maurycy Seweryn.