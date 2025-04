Rola Izabeli Łęckiej od zawsze budziła duże emocje i zainteresowanie zarówno wśród czytelników jak i widzów. Choć nowa ekranizacja "Lalki" Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego jest dopiero na etapie przygotowań, już teraz wywołuje wiele dyskusji. Po długim czasie spekulacji producent Radosław Drabik oficjalnie ogłosił, że w Izabelę Łęcką wcieli się Kamila Urzędowska. Wcześniej opinię publiczną rozgrzewały spekulacje, że tę rolę może otrzymać Julia Wieniawa. Czy było blisko? Na jaw wyszły właśnie zaskakujące kulisy.

Julia Wieniawa ujawnia prawdę o roli Izabeli Łęckiej w "Lalce". To dlatego nie dostała roli

W podcaście "WojewódzkiKędzierski" Julia Wieniawa zdradziła, że żona Daniela Olbrychskiego, Krystyna Demska namawiała ją do wzięcia udziału w castingu. - Zadzwoniła do mnie jego żona. 'Juleczko, muszę ci powiedzieć, że widziałam, że wychodzi 'Lalka' i uważam, że ty byłabyś perfekcyjną 'lalką'. Perfekcyjną Izabelą Łęcką. Musisz zrobić wszystko, żeby dostać się na casting' - wspominała Wieniawa w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim.

To jednak nie koniec. Demska powiedziała jej, że nawet jeżeli będzie już ta rola obsadzona, to musi zrobić dokładnie to samo, co przed laty Grażyna Szapołowska. - (...) Grażyna Szapołowska podobno powiedziała Andrzejowi Wajdzie, że będzie lepszą Telimeną i ma jej dać tę rolę. I tak tę rolę dostała" - wspominała 26-latka. Ostatecznie aktorka postanowiła zaryzykować i umówiła się na spotkanie z producentem.

Zdobyłam kontakt do producenta, umówiłam się z nim i z moją mamą. Powiedział: 'wiem, po co przyszłyście, ale od półtora roku mamy już Łęcką obsadzoną'. Nie miałam szans, ale bardzo gratuluję Kamili i myślę, że zrobi to dobrze, bo jest bardzo zdolną dziewczyną"

- podsumowała.

Izabelę Łęcką w najnowszej "Lalce" zagra Kamila Urzędowska

Dotychczas powstały dwie ekranizacje "Lalki" Bolesława Prusa, w których rolę Izabeli Łęckiej zagrały Beata Tyszkiewicz i Małgorzata Braunek. Teraz wiadomo już, kto wcieli się w tę postać w najnowszej wersji - będzie to Kamila Urzędowska, która zdobyła uznanie za sprawą roli Jagny w "Chłopach".