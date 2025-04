Musiał wygina się śmiało w bokserkach. Fanka: Maćku, opanuj się!

Maciej Musiał to znany aktor, który wystąpił w wielu produkcjach telewizyjnych. Widzowie mogli oglądać go m.in. w "Ojcu Mateuszu", "Rodzince.pl", "Wiedźminie" oraz "The Voice of Poland". Od dłuższego czasu prężnie działa także w mediach społecznościowych. Jego instagramowy profil obserwuje 950 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie Musiał zamieścił dość odważne zdjęcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Nicol Pniewska o zdjęciach z Allanem. Co za słowa

Maciej Musiał zapozował w bokserkach. Lawina komentarzy. "Perfekcja"

Michał Musiał zrobił internetowe zamieszanie, publikując w mediach społecznościowych kadry, na których więcej odsłonił, niż zakrył. Aktor zapozował w samych bokserkach, pokazując wyraźnie wysportowaną sylwetkę. Kadry były efektem współpracy z marką bielizny. "Przez najbliższe dwa tygodnie znów spoglądam w majtach z witryn. (Przepraszam)" - pisał Maciej Musiał. Wydaje się, że w tym przypadku przeprosiny były zbędne, ponieważ kadry bardzo spodobały się internautkom. "Nie przepraszaj", "Wow", "Perfekcja" - czytamy. Nie zabrakło także żartobliwych komentarzy. "Maciek, musiałeś?", "Maćku, opanuj się", "Czy ja jestem w niebie?", "Oj Maciek, co ty z nami robisz", "Maciek, wyjdź za mnie" - padło pod publikacją.

Maciej Musiał jest zapracowany. Wrócił na plan "Rodzinki.pl"

Maciej Musiał ma bardzo napięty grafik, ponieważ trwają nagrania do nowego sezonu "Rodzinki.pl". Aktor nie kryje podekscytowania projektem i ma swoje sposoby na naukę tekstu. "Jest szansa, że to będzie dobre, naprawdę. Patrick Yoka, nasz reżyser i scenarzysta, razem z Karolem Klementowiczem, drugim naszym scenarzystą, napisali fantastyczne teksty, także myślę, że zaskoczymy widzów. A jak się uczę? Nie patrzymy w ogóle w kartkę i jesteśmy w stanie się nauczyć tego tekstu przez 45 minut. Dajemy ją drugiej osobie, a ona czyta mi ten tekst. Wygląda to tak, że czytasz pierwsze zdanie, ja muszę powtórzyć po tobie. Czytasz drugie zdanie, ja muszę powtórzyć pierwsze i drugie, i tak dalej" - powiedział dla "Faktu"