Doda wydała wyrok w sprawie Steczkowskiej. Padły mocne słowa

69. Konkurs Piosenki Eurowizji, który odbędzie się 13, 15 i 17 maja 2025 roku w St. Jakobshalle w Bazylei zbliża się wielkimi krokami. To oznacza, że reprezentowanie Polski przez Justynę Steczkowską z utworem "Gaja" coraz częściej jest brane pod lupę zarówno przez ekspertów jak i polskie gwiazdy show-biznesu. Okazji tej nie przegapiła także Doda, która w gorzkich słowach podsumowała zamieszanie wokół wydarzenia.

Doda nie ma dobrych wieści dla Justyny Steczkowskiej. Chodzi o występ na Eurowizji

Nie da się ukryć, że Justyna Steczkowska niezwykle precyzyjnie przygotowuje się do występu w Eurowizji. Co więcej, w wielu wywiadach artystka podkreślała, że zależy jej, aby cały występ został przygotowany wyłącznie przez Polaków, bo wierzy, że również oni potrafią stworzyć show na światowym poziomie. W rozmowie ze Światem Gwiazd Doda zdecydowała się zabrać głos w sprawie tegorocznej eurowizji. Niestety, nie są to wiadomości, na które czekała Steczkowska. - Nie ma się co przejmować. Akurat to czy zawiśnie czy poleci, czy nie poleci tutaj nie ma znaczenia. Dużo ludzi, którzy wygrywali Eurowizję z rzędu nie miało jakiegoś wielkiego show - powiedziała w rozmowie ze Światem Gwiazd.

W tej samej rozmowie piosenkarka zasugerowała, że w tym konkretnym konkursie nie ma znaczenia, z jakiej rangi artystą mają do czynienia głosujący. Podkreśliła, że udział nawet tak doświadczonej wokalistki jak Steczkowska wiąże się z pewnym ryzykiem. - Zależy jak skończy. Wszystko zależy czy jej się uda czy nie, bo opinia publiczna jest bardzo kapryśna i zmienna. Z bohatera potrafi zrobić antybohatera i na odwrót w ciągu sekund. Ludzie są okrutni i bezwzględni - przyznała.

Doda pojedzie na Eurowizję? Już wszystko jasne

Doda od lat jest jedną z polskich artystów, których widzowie chcieliby zobaczyć na eurowizyjnej scenie. W 2022 roku było naprawdę blisko, aby ich marzenie się spełniło. To właśnie wtedy za namową fanów piosenkarka zgłosiła się do krajowych eliminacji z utworem "Fake Love", jednak zrobiła to po terminie, a organizatorzy nie przyznali jej wtedy tzw. "dzikiej karty". Rok później, podczas jednego z koncertów w ramach trasy "Aquaria Tour" Doda niespodziewanie ponownie poruszyła temat Eurowizji. Niestety, zasugerowała, że udział w Eurowizji nie jest dla niej priorytetem i obecnie skupia się na innych sprawach.