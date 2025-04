Książulo spróbował lodów o smaku kebabu. "Chory pomysł"

Książulo to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów. Jego recenzje punktów gastronomicznych są oglądane przez miliony internautów. Influencerowi udało się już niejeden lokal. Ostatnio twórca internetowy wybrał się do Białegostoku, żeby skosztować lodów o nietypowym smaku. Jak ocenił ciekawostkę kulinarną?

Książulo zjadł lody o smaku kebabu. "Nie dowierzam w to"

Książulo miał ostatnio okazję spróbować lodów o smaku kebabu. Deser zawierał nie tylko przyprawy inspirowane turecką przyprawą, ale także kawałki mięsa. Youtuber był nieco zszokowany pomysłem właścicieli lokalu.

Ja szczerze nie dowierzam w to, co się w Polsce dzieje, jeśli chodzi o tematykę kebab. Lody z mięsem?

- mówił na nagraniu. Za gałkę nietypowych lodów trzeba zapłacić osiem złotych, jest to więc dość standardowa cena. - Czuję normalnie wołowo-baranie mięso. Jest to chyba na lodach śmietankowych, tak mi się wydaje, bo wanilii chyba nie czuję. Czuć wyraźnie to przyprawienie tak, jak na kebaba. Chyba niedobre dla brzuszka takie lody - recenzował youtuber. Ostatecznie Książulo stwierdził jednak, że lody są zjadliwe. Nie chciał jednak ich polecić widzom, gdyż przyznał, że "jest niezgodny ze sobą" jedząc deser z mięsem. "Jest to dla mnie chory pomysł" - skwitował influencer.

Internauci reagują na lody o smaku kebabu. "Załamałam się"

Fani youtubera również byli sceptyczni w kwestii oceny lodów kebabowych. Większość z nich uznała to, że to niezbyt trafiony pomysł. "Parę lat temu mówiłem w żartach oczywiście, że za niedługo będziemy mieli kebab w cukierkach. No i przeraża mnie wizja, że mogłem mieć rację", "Utylizacja resztek, racja, nigdy w życiu nie zjadłbym tego loda", "Nie jadłam, nie zjem i oglądając, też czuję niesmak", "Załamałam się. Uwielbiam lody, a kebab , że nie lubię to mało powiedziane . Ludzie tylko nie kebabujcie lodów. Tragedia", "Nie wyobrażam sobie tego" - czytamy w komentarzach pod filmem. ZOBACZ TEŻ: Zamyka się kultowy warszawski lokal. Problemy zaczęły się po wizycie Książula