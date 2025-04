Julia von Stein zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Diabelnie boskie" stacji TTV. Pochodząca z Tarnowa celebrytka pokazywała w show swoje luksusowe życie. Przez długi czas była częścią pogrzebowego biznesu swoich rodziców, który opierał się na projektowaniu trumien i urn. Jakiś czas temu postanowiła zacząć żyć na własny koszt, w czym pomogła jej m.in. kariera influencerki. Julia von Stein aktywnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie zgromadziła już prawie 500 tys. obserwujących. W najnowszej relacji opowiedziała o swoich problemach zdrowotnych.

Julia von Stein opowiedziała o swoich problemach ze zdrowiem

Julia von Stein wyjawiła ostatnio, że jako dziecko miała poważne problemy zdrowotne, które dość długo się za nią ciągnęły. - Kiedyś w jednym z wywiadów wspomniałam, że jako młoda dziewczyna byłam poważnie chora. Niestety, było podejrzenie, że mam nawrót mojej choroby. To było dla mnie bardzo ciężkie kilka miesięcy i wspominam o tym tylko dlatego, że chcę być z wami szczera - zaczęła celebrytka. W dalszej części bohaterka show "Diabelnie boskie" wspomniała, z czym związana jest jej ostatnia zmiana wyglądu.

Ja właśnie nie gram, tylko jestem prawdziwa z wami i nie chcę tego ukrywać, bo sami widzieliście, że dzieje się coś złego. Pytaliście - co się dzieje, pisaliście, że strasznie schudłam. To nie była żadna dieta, to były problemy zdrowotne. Dalej się badam, ale jest już coraz lepiej. Wracam do sił, wracam do zdrowia

- poinformowała.

Julia von Stein mierzy się z remontem apartamentu. Kolejny fachowiec nawalił

Julia von Stein na co dzień mieszka w stolicy, gdzie kupiła sobie apartament w widokiem na Warszawę, który wart jest około pięć milionów złotych. Celebrytka cały czas inwestuje remont nieruchomości, który nie idzie najlepiej. W filmie zatytułowanym "Remont mieszkania wpędzi mnie do grobu", który opublikowała w serwisie YouTube opowiedziała o swoich problemach. - Była nadzieja, że mieliśmy już pana, który miał tutaj już zacząć remont, no to widzisz, jak zaczął... - przekazała i pokazała bałagan, jaki zostawił po sobie fachowca. Więcej przeczytasz tutaj: Julia von Stein pokazała, w jakim stanie jest jej apartament. "Gorzej, niż było"