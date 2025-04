Niewiele osób wie, że po zakończeniu swojej kadencji, byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo do otrzymywania specjalnej emerytury, która zapewnia im komfortowe życie po zakończeniu służby publicznej. Oprócz świadczenia mają możliwość również realizować się w wielu różnych funkcjach społecznych, które mogą stanowić dodatkowe źródło dochodów.

Andrzej Duda - na jakie dochody będzie mógł liczyć po zakończeniu prezydentury?

Andrzej Duda zbliża się do końca swojej drugiej kadencji, która wygasa w sierpniu 2025 roku. Wiele osób zastanawia się, jakie opcje zawodowe będą dla polityka dostępne po zakończeniu prezydentury. Przede wszystkim sporym zastrzykiem finansowym dla Dudy będzie wynagrodzenie pobierane przez trzy miesiące po opuszczeniu urzędu. Mowa tu o kwocie rzędu 25-28 tys. zł miesięcznie. Po zakończeniu pobierania świadczenia w wyższej kwocie pozostanie ta podstawowa, która jest dożywotnia. W tym przypadku, jak podaje Rzeczpospolita, Duda będzie mógł liczyć na emeryturę w kwocie około 18,5 tys. zł brutto. Jednak to nie koniec. Kwota ta może być wyższa, mając na uwadze dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych. Z racji dotychczasowej kariery polityk mógłby podjąć pracę na stanowiskach publicznych, takich jak doradca polityczny, nauczyciel akademicki czy też wykładowca na prestiżowych uczelniach. Istnieje także możliwość, że zdecyduje się na powrót do życia zawodowego w sektorze prawniczym.

Na jakie dodatkowe źródła dochodu mogą liczyć byli prezydenci Polski?

Lech Wałęsa po zakończeniu kadencji prezydenckiej w 1995 roku angażował się w działalność międzynarodową, pełniąc różnorodne funkcje doradcze, a także brał udział w licznych wystąpieniach i konferencjach. Oprócz tego polityk może liczyć na dodatkowe źródła dochodu pochodzące z licznych publikacji. Aleksander Kwaśniewski po zakończeniu swojej prezydentury w 2005 roku nie zniknął z życia publicznego. Polityk angażował się w działalność międzynarodową. Jego aktywność poza Polską, podobnie, jak wystąpienia w kraju, zapewniły niemałe dodatkowe źródło dochodu. Z kolei Bronisław Komorowski, który zakończył swoją kadencję w 2015 roku, również angażował się w działalność publiczną, m.in. występując w konferencjach organizowanych poza granicami kraju czy biorąc udział w różnego rodzaju panelach dyskusyjnych.