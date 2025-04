Borys Budka jest jednym z najbardziej znanych polityków w kraju. Europoseł i wiceprzewodniczący PO od lat nie zmienia swojego wizerunku, ale nie wszyscy wiedzą, że kiedyś mógł pochwalić się całkiem bujną czupryną, którą można zauważyć na starych zdjęciach z jego rodzinnego archiwum. Jakiś czas temu opublikował w mediach społecznościowych fotografię ze swoim ojcem. Na zdjęciu wręcz trudno go rozpoznać.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel przejmuje się komentarzami, że wygląda staro? "Telewizja przekłamuje" Wybierz serwis

Borys Budka pokazał zdjęcie z nastoletnich lat. Zmienił się nie do poznania

Borys Budka jakiś czas temu pokazał w sieci zdjęcia ze swoim tatą z okazji Dnia Ojca. Nie da się ukryć, że na zdjęciu był bardzo młody. Wyróżniała go także fryzura - blond włosy, które sięgały mu aż do uszu. Na fotografii, która powstała w 1993 roku Borys Budka jest jeszcze nastolatkiem. Jego obecny na zdjęciu ojciec Józef Budka był działaczem PSL, a wcześniej m.in. PZPR.

Kiedyś i dziś. Jedno się nie zmieniło. Tata zawsze najlepszy na świecie! Dzięki, że jesteś! Józef Budka

- czytamy w opisie fotografii. Borys Budka urodził się 11 marca 1978 roku w Czeladzi. W tym roku skończył 47 lat. Jego mama Maria Budka jest notariuszką. Polityk w 2002 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Po kilku latach uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Swoją karierę polityczną Borys Budka rozpoczął jeszcze w Zabrzu. Został tam trzykrotnie wybrany na radnego. W 2011 startował w wyborach parlamentarnych i uzyskał mandat w okręgu gliwickim. Od tamtej pory jest stale obecny w sejmie.

Borys Budka skrytykował Andrzeja Dudę. Powiedział o "żenującym sposobie" na zakończenie prezydentury

Borys Budka pojawił się ostatnio w radiu Tok FM i wypowiedział się na temat słów Andrzeja Dudy, który bardzo długo przekonywał, że prezydent nie jest od popierania kandydatów na jego urząd, aż w końcu zadeklarował, że odda swój głos na Karola Nawrockiego. Borys Budka stwierdził, że to "żenujący sposób" na zakończenie prezydentury. "Jeśli ktoś rozpoczął od nielegalnej walki z Trybunałem Konstytucyjnym, to kończy jako partyjny funkcjonariusz na wiecu Nawrockiego" - podsumował działania prezydenta.