Katarzyna Warnke nie raz, nie dwa zabierała głos w sprawach społecznych i politycznych. Aktorka nie boi się wyrażać swojego zdania, nawet jeśli budzi ono skrajne emocje. Tym razem postanowiła wypowiedzieć się na temat "idealnego" kandydata. Jaki powinien być? I przede wszystkim - kto spełnia jej oczekiwania?

Katarzyna Warnke stawia sprawę jasno. Tego oczekuje od przyszłego prezydenta

Aktorka postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych. "Nie chcę kandydata/kandydatki, która/który nie ma szans na wygraną; nie chcę kandydata o kibolskich manierach (…), nie chcę kandydata kościółkowego, bo wiem, że polityka nowoczesnego państwa nie może służyć instytucji Kościoła; nie chcę nieudacznika, który nie wie, jak sobie zrobić jajecznicę i jeszcze się tym chwali. (…) nie chcę takiego, który nie uznaje równości kobiet i mężczyzn, nie uznaje praw mniejszości - to oczywistość. Nie chcę takiego, który nie widzi siły Polski w Europie" - zaczęła. W dalszej części wpisu otwarcie przyznała, że najbardziej "podoba" jej się Rafał Trzaskowski. Dlaczego?

Katarzyna Warnke podsumowała Rafała Trzaskowskiego

Aktorka ceni obecnego prezydenta Warszawy za otwartość, komunikatywność i biegłą znajomość języków obcych. To jednak nie wszystko. "Podoba mi się to, co mówi i jak mówi. Podoba mi się pani Małgorzata Trzaskowska. Bardzo. Bo jej zaangażowanie jest po prostu wspaniałe, pełne treści, dobrej energii - relacja tych państwa naprawdę dobrze wróży" - podsumowała. Później niespodziewanie uderzyła w Agatę Dudę. "Może już dość milczenia, słabych uśmiechów i braku zaangażowania, które prezentuje obecna pierwsza dama. Reszty pań, żon innych kandydatów po prostu nie widać, co zwiastuje ten sam brak stylu, co u obecnej damy" - czytamy. Post Warnke nie przypadł do gustu wszystkim jej obserwatorom. Pod wpisem pojawiło się sporo negatywnych komentarzy. "Wszystko fajnie, ale argument, ma szansę wygrania wyborów? Przecież to system wyborczy prezydencki, nie ma głosów straconych i głosowania taktycznego", "Lubię panią i szanuję za ekranowe role. Na tym skończę swój komentarz" - pisali.