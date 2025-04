Sebastian Fabijański stara się utrzymywać stały kontakt ze swoimi fanami i często wykorzystuje do tego media społecznościowe. Tylko w serwisie Instagram śledzi go ponad 171 tysięcy obserwatorów. Tam też gwiazdor dzieli się codziennymi chwilami, a także przekazuje ważne informacje ze swojego życia. Tak było i tym razem.

REKLAMA

Zobacz wideo Sebastian Fabijański: Jak nie dostajesz tego od ludzi, tam to znajdujesz

Sebastian Fabijański pochwalił się własnym mieszkaniem. Podziękował za wsparcie mamie

28 kwietnia Sebastian Fabijański opublikował na swoim instagramowym profilu kilka fotografii oraz podzielił się dobrymi wieściami. Artysta wyjawił, że po latach wynajmowania mieszkań wreszcie rozpoczął remont swojego pierwszego własnego lokum, choć, jak sam z humorem zaznaczył, zostało ono wzięte na kredyt. Fabijański przy okazji złożył życzenia wszystkim, którzy również zaczynają remonty i spłacają kredyty. "Na koniec chciałbym bardzo podziękować mojej mamie. Bez jej wsparcia nie byłoby to wszystko możliwe" - wyjawił. Artysta odkreślił również, że mimo życiowych zakrętów stara się prostować swoje drogi - zarówno prywatnie, jak i zawodowe oraz zapowiedział premiery czterech spektakli (w tym dwóch własnej reżyserii), kilku nowych filmów oraz ciekawą muzyczną współpracę. Do swojego spisu gwiazdor dołączył kilka zdjęć, na których możemy zobaczyć wizualizację czterech kątów Fabijańskiego oraz fotografie mieszkania w stanie, w jakim się obecnie znajduje.

Sebastian Fabijański spędził święta ze znaną piosenkarką. Relacją podzielił się w sieci

Sebastian Fabijański kilka dni temu pochwalił się na Instagramie, że spędził święta w towarzystwie Mandaryny i dzieci Michała Wiśniewskiego. Warto zaznaczyć, że siostra aktora, to ukochana Xaviera Wiśniewskiego. Na udostępnionej fotografii mogliśmy zobaczyć rodzinę w komplecie. "Wesołych świąt! Bądźcie razem. Ściskam" - napisał artysta. Sama Manadaryna wypowiadała się już w przeszłości wielokrotnie na temat dziewczyny swojego syna. "Xavier jest z Wercią już parę lat i ja po prostu czuję, że mam jeszcze jedną córkę i przyjaciółkę, bo też razem pracujemy. I to jest super. Dzisiaj Wercia zrobiła całą choreografię do tego koncertu, bo jest świetnym choreografem i to wszystko jej zasługa" - powiedziała rozentuzjazmowana artystka w rozmowie z serwisem Pudelek.