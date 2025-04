Marianna Schreiber jeszcze do niedawna rozprawiała o płomiennej miłości do Przemysława Czarneckiego, ale w kwestii życia uczuciowego celebrytki ostatnio bardzo wiele się zmieniło. Była partnerka Łukasza Schreibera ma już nowego ukochanego. Niedawno wyszło na jaw, że aktualnym obiektem jej westchnień jest Piotr Korczarowski, polityk Konfederacji, który zaledwie dzień po tym, jak ta informacja wyszła na jaw został właśnie z tego powodu zwolniony w pracy w sztabie oraz kampanii Grzegorza Brauna. Polityk o swojej nowej miłości już zdążył opowiedzieć w mediach społecznościowych i zachwytom nie było końca. "Namówiłem ją jednak, a potem przyszedł dzień, w którym spojrzeliśmy sobie w oczy. Od tej chwili nic już nie było takie samo. Nie mogliśmy sobie miejsca znaleźć, bo kiedy kobieta, która nigdy nie była szczerze kochana trafi na mężczyznę, który nigdy nie był naprawdę doceniony, dzieje się magia" - wyjawił. W najnowszym odcinku programu Marianny Schreiber na kanale wPolsce24 celebrytka nie tylko opowiedziała o swojej nowej miłości, ale poruszyła temat swojego poprzedniego związku i oskarżeń, jakie ostatnie wypłynęły do mediów.

Marianna Schreiber mówi o przemocy w związku. Oskarżyła Czarneckiego o "wymuszanie kar pieniężnych"

Marianna Schreiber prowadzi program "Naga Prawda" w telewizji wPolsce24. W najnowszym odcinku tematem była obecność imigrantów w Polsce. W sekcji programu poświęconej bardziej prywatnym kwestiom Marianna Schreiber postanowiła odnieść się do wiadomości, które dostaje od swoich fanów na temat byłej relacji z Przemysławem Czarneckim. W programie celebrytka podkreśliła, że wiele kobiet w Polsce doświadcza tego, czego ona miała doświadczyć w swojej poprzedniej relacji. Schreiber pokazała prywatne nagranie z Przemysławem Czarneckim, gdzie słychać, że para wdała się w jakieś przepychanki. Podkreśliła, że bardzo wiele kobiet w przemocowych związkach daje się przekonać zapewnieniom partnera, że się zmienił i nigdy więcej już nie uderzy.

Nie chcesz wierzyć w te wszystkie złe rzeczy, które mówią o nim ludzie. Sama chcesz się przecież przekonać i przekonujesz się raz, drugi, trzeci, czwarty aż w końcu nie wytrzymujesz i chcesz odejść ale on cię zastrasza, więc nie odchodzisz. Ze łzami w oczach godzisz się na to, że musisz wytrzymać (...) Są momenty, w których chciałabyś zniknąć z tego świata, bo nie jesteś w stanie tego znieść

- powiedziała w nagraniu. Schreiber podkreśliła, że wiele kobiet w takich sytuacjach boi się odejść. Schreiber podkreśliła, że chciała wykorzystać ten materiał, aby odpowiedzieć na pytania, jakie dostaje od dziennikarzy.

Takich sytuacji doświadczyłam ja w swoim ostatnim związku. Wiele osób mi mówiło "odejdź, to już czas, odejdź". Prosiłam o pomoc i wiece co, odeszłam, ale za późno. Teraz jestem ta najgorsza, teraz jestem ta zła, bo przecież mówił, że jak odejdę, to mnie zniszczy. Wymuszał jakieś kary pieniężne, że jak nie zapłacę 100 tys. to mi zniszczy opinię, to będę skończona, zostanę bez pracy i wszyscy będą na mnie pluć

"Ale wiecie, co mówię to każdej kobiecie dzisiaj, jako osoba, która doświadczyła przemocy w związku, jako matka, mówię to każdej kobiecie, jeżeli coś takiego wam się zdarzy, odchodźcie od razu"

- podkreśliła. Co ciekawe, wszystkiemu na żywo przyglądał się zaproszony do studia Przemysław Czarnecki. Polityk po programie Schreiber miał okazję odnieść się do tych oskarżeń i stanowczo wszystkiemu zaprzeczył. Więcej, o tym co dokładnie powiedział w programie znajdziecie w naszym kolejnym artykule.

Marianna Schreiber rozprawia o nowej miłości. Nowy ukochany już wyznał jej miłość

W dalszej części nagrania pojawił się nowy partner Marianny Schreiber. Celebrytka przyznała, że nowe uczucie pojawiło się w jej życiu, kiedy była w trudnej sytuacji i potrzebowała wsparcia. "Gdyby nie Piotrek, to straciłabym wiarę w ludzi. To jest tak naprawdę na tyle wyjątkowy mężczyzna, to jest tak wartościowy facet. Jest tak porządny, że ja długo nie mogłam uwierzyć... uważałam, że na niego nie zasługuję. Pewnego dnia Piotrek spojrzał mi w oczy i powiedział "nie martw się o to wszystko co o tobie mówią, ja ciebie kocham i chcę być przy tobie" - wyznała Schreiber.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.