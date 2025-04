Maryla Rodowicz to jedna z największych gwiazd polskiej muzyki, która od ponad 50 lat jest na scenie i mimo wieku nawet nie myśli o tym, aby rezygnować z robienia tego, co kocha najbardziej. Wokalistka, która w grudniu kończy 80 lat, nadal koncertuje i dzielnie dotrzymuje kroku dużo młodszym artystom. Tegoroczny sezon letni również będzie dla niej czasem wytężonej pracy, bo w grafiku już ma zaplanowanych pełno koncertów. Już niedługo artystka wystąpi na Polsat SuperHit Festiwalu, który odbędzie się 23-25 maja w Operze Leśnej w Sopocie. Przed rozpoczęciem koncertów Maryla Rodowicz wybrała się na wycieczkę do Wilna. W trakcie wyjazdu będzie musiała podjąć ważną decyzję dotyczącą przyszłości miejsca jej zamieszkania.

Maryla Rodowicz często odwiedza to miejsce. Jest związane z jej rodzinną historią

Maryla Rodowicz jest bardzo blisko związana z Wilnem. Właśnie ten kierunek wybrała na krótki urlop przez rozpoczęciem letniego sezonu koncertowego, gdzie ma ciasno zapełniony grafik. W jednym z wywiadów artystka przyznała, że to miejsce jest dla niej od lat szczególnie ważne i jest także częścią jej tożsamości. Za każdym razem odwiedza miejsca związane z historią swojej rodziny.

Do tego miasta zawsze wracam z radością i wielkim sentymentem. Jak już samolot ląduje, za każdym razem patrzę na światełka miasta i uświadamiam sobie, że moja mama się tu urodziła, ojciec, dziadkowie i chyba pradziadkowie. Te wyjazdy są mi potrzebne, porządkują moje życie i przypominają, że najważniejsza jest rodzina

- wyznała w rozmowie z tygodnikiem "Świat i ludzie".

Marylę Rodowicz czeka podjęcie ważnej decyzji. Wpłynęło na to zdrowie

Jak donosi "Fakt", Maryla Rodowicz w trakcie wyjazdu zamierza podjąć ważną decyzję dotyczącą jej miejsca zamieszkania. Artystka od lat mieszka w ponad stuletniej willi ulokowanej w Konstancinie, która jest otoczona pięknym ogrodem i drzewami. Rodowicz wielokrotnie powtarzała, że to jej ukochane miejsce na ziemi. Problemem są schody, które wokalistka musi pokonywać kilkanaście razy dziennie. Właśnie dlatego rozważa zmianę domu na bardziej przystępne lokum. Idealnym rozwiązaniem byłby apartament w okolicy. W trakcie miesięcy zimowych przebywałaby w mieszkaniu, a na lato przenosiłaby się do willi, gdzie ma spory ogród.