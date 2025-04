Kinga Preis to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Widzowie mogli oglądać ją w produkcjach: "Cisza", "Jak najdalej stąd" oraz w produkcji "Ojciec Mateusz", gdzie wciela się w uwielbianą przez widzów TVP Natalię. Gwiazda nie zamyka się jedynie na aktorstwo. Od dłuższego czasu prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie publikuje kadry z życia prywatnego. Jej instagramowy profil obserwuje 26 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie Kinga Preis postanowiła zrelacjonować swoją wyprawę do lasu. Nie pozostała obojętna na krzywdę sarny.

Kinga Preis ruszyła na pomoc sarnie. Zadzwoniła do sołtysa i weterynarza

Kinga Preis opublikowała nagranie, które zostało wykonane w lesie. Aktorka wyjawiła, że podczas spaceru natknęła się na chorą sarnę. Nie wahała się i natychmiast poprosiła o pomoc sołtysa. - Znalazłam ledwo żywą sarnę. Poprosiłam o pomoc naszego sołtysa, który ma wielkie serce. Przybiegł do lasu, pomógł mi. (...) Mam nadzieję, że wszystko z nią będzie dobrze - mówiła poruszona Kinga Preis na nagraniu. W sprawę zaangażował się także weterynarz, który szybko przybył do lasu. Sarna została przewieziona w bezpieczne miejsce. - Może pan doktor uratuje ci życie. No, teraz to jesteś jak królewna - mówiła Kinga Preis do zwierzęcia. Aktorka oznaczyła w poście aplikację mobilną, która służy do pomocy zwierzętom. Od lutego Kinga Preis jest jej ambasadorką. "To nie powinno dziwić nikogo. Kto choć trochę śledzi i zna tę postać, ten wie, że ta kobieta kocha zwierzęta" - czytaliśmy w mediach społecznościowych.

Kinga Preis zaimponowała internautom. Lawina komentarzy pod nagraniem

Bohaterskie zachowanie Kingi Preis nie umknęło internautom. Ruszyli z komentarzami pod publikacją na profilu aktorki. "Jesteś naprawdę cudowna i kochana", "Jest pani wielka", "Sarenko, wracaj do zdrowia. A dla was wielkie brawa", "Trzymam mocno kciuki za jej zdrowie i życie. Dobrze, że trafiła na dobrych ludzi", "Wspaniała z pani kobieta. Wielkie macie z chłopakami serca. Trzymam kciuki za bidulkę", "Jesteście niesamowici" - pisali internauci.