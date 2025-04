Agnieszka Kaczorowska w zeszłym roku rozstała się z mężem, a coraz to nowsze wieści na ich temat wychodziły na światło dzienne. Gwiazda wystąpiła również w "Królowej przetrwania", co wzbudziło kontrowersje - wszystko przez rzekomy romans z dźwiękowcem programu. Obecnie celebrytka skupia się na przygotowaniach do kolejnego odcinka "Tańca z gwiazdami". W duecie z Filipem Gurłaczem są niezwykle doceniani przez jury i widzów. Na profilu tancerki pojawiły się efekty zmysłowej sesji zdjęciowej. Fani zbierali szczęki z podłogi.

Agnieszka Kaczorowska w zmysłowej sesji zdjęciowej z Filipem Gurłaczem. Fani nie kryli zachwytu

Po latach nieobecności Kaczorowska powróciła w roli trenerki do "Tańca z gwiazdami". Obecnie zachwyca na parkiecie, tworząc parę z Filipem Gurłaczem. Wielu przygląda się ich poczynaniom, zaglądając również za kulisy - celebrytka chętnie dzieli się ich treningami w mediach społecznościowych. 26 kwietnia Kaczorowska opublikowała efekty sesji zdjęciowej, która wygląda niezwykle zmysłowo. Partneruje jej nie kto inny, jak Gurłacz. "Historia. Wyobraźnia. Marzenie. Tajemnica. Miłość. Namiętność. Magia. Poezja. Chwila. Ona. On. Tango Argentino" - napisała w opisie gwiazda.

Fani nie mogli się powstrzymać, by nie skomplementować tej dwójki. "Jesteście oboje cudowni, a ty Aga jesteś ogromną inspiracją walki o siebie i swoje szczęście. Trzymam kciuki", "Dostarczacie niesamowitych wzruszeń i emocji... A ta melodia i te zdjęcia są obłędnie piękne", " Uwielbiam waszą energię i taniec, to jak wcielacie się w role podczas tańca", "Cudowne zdjęcia!", "Nigdy nie byłaś tak piękna jak teraz! Walcz o siebie! A taniec? To jest dopiero magia" - czytamy w komentarzach pod postem.

Agnieszka Kaczorowska podzieliła się osobistym wyznaniem

Mimo intensywnego czasu, Kaczorowska znajduje czas na refleksje. W niedawnym wpisie opowiedziała o swoim podejściu do życia. "Nie zawsze się uśmiecham. Nie jestem robotem. Też jestem człowiekiem, który czasem upada, czasem jest smutny, zły i przeżywa różne sytuacje" - zaczęła gwiazda znana z roli Bożeny w "Klanie". "Jednak zdecydowanie częściej jestem pełna radości. Dobrze żyje się z naturalną pogodą ducha, nawet gdy dookoła burze i sztormy… Na tym słońcu w sercu się koncentruję. I mam w sobie wdzięczność za każdy dzień, za każdą chwilę pełną uśmiechu" - zaznaczyła. "Dziękuję za każdego człowieka, który powoduje takie chwile w moim życiu. Dziękuję za pasję, która daje radość i spełnienie. Dziękuję. I posyłam w świat uśmiech. Niezmiennie od lat. Jeśli ktoś dzięki temu też się uśmiechnie, to świat będzie piękniejszy" - podsumowała we wpisie na Instagramie tancerka.