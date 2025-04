Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie są razem od października 2022 roku. Para zdążyła już uwić wspólne gniazdko, a ich posiadłość robi niemałe wrażenie, gdyż przypomina pałac! W ostatnim czasie zakochani pokazywali w mediach społecznościowych jak urządzają dom. Tym razem przygotowali się na majówkę. Pokazali, jak urządzili taras. Cena wyposażenia robi spore wrażenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Mucha o przyjaźni z Cichopek. Zauważyła, że promienieje

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazali taras. Za takie meble trzeba zapłacić krocie

Para, którą możemy oglądać w duecie jako prowadzących "halo tu polsat", mieszkają już razem w podwarszawskiej willi. Posiadłość ma około 400 metrów kwadratowych. Znajdują się tam: cztery sypialnie, trzy salony, kuchnię, salon kąpielowy, a także dwie łazienki oraz garderoba i spiżarnia. Tuż przed domem nie zabrakło oczywiście tarasu. Zakochani pokazali, jak się tam urządzili. Wszystko uwiecznili na filmiku, z którego jasno wynika, że wyposażenie otrzymali w ramach reklamy - to też możemy wyczytać z opisu nagrania.

W co jednak zaopatrzyli się prezenterzy? Mogliśmy zobaczyć ich rattanowe fotele z białą tapicerką, których cena to... niemal cztery tysiące złotych za sztukę! To jednak nie wszystkie rewelacje. Stolik kawowy, który wybrali zakochani, kosztuje 2790 złotych. Kurzopki pokazały również kamienny stół. Następnie mogliśmy zobaczyć kolejne fotele - tym razem trochę tańsze, gdyż ich cena to 2250 złotych za sztukę.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazali jadalnię. Trochę się wykosztowali

Na początku marca fani pary mogli zobaczyć, jak urządzili jadalnię. Tam również zdecydowali się na współpracę, dzięki której otrzymali meble w ramach reklamy. Cena wyposażenia pomieszczenia mimo wszystko przyprawia o zawrót głowy. Dębowy stół kosztował 15 tysięcy złotych. Za krzesła, które mają drewniany dół, a siedziska wykonane z jasnej tkaniny boucle, również trzeba sporo zapłacić - cena za sztukę to 1200 złotych. Aktorka i dziennikarz zdecydowali się na aż dziewięć krzeseł. Łącznie za taką samą jadalnię jak Kurzopki musielibyśmy zapłacić prawie 26 tysięcy złotych.