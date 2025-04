Roksana Węgiel należy do grona polskich artystów, którzy otwarcie mówią o wierze i Bogu. Młoda piosenkarka nie kryje, że jest osobą wierzącą i regularnie chodzi do kościoła oraz udziela się podczas religijnych wydarzeń. Stało się tak również przy okazji zaplanowanego na 26 kwietnia koncertu "Symfonia Miłosierdzia", który mimo żałoby narodowej odbędzie się na krakowskich Białych Morzach (pomiędzy Sanktuarium św. Jana Pawła II a Sanktuarium Bożego Miłosierdzia). Roxie wystąpi tam wraz z wieloma innymi artystami.

Roksana Węgiel zaprasza na koncert. Przed nim odwiedziła krakowskie sanktuarium

Impreza ma zacząć się o godzinie 17, a w jej trakcie ma wystąpić łącznie 200 artystów, którzy zaśpiewają 21 utworów w 16 językach. Na InstaStories Roxie zaprosiła swoich obserwatorów, by wzięli udział w tym ważnym dla niej wydarzeniu. - Będzie wielu utalentowanych artystów z całego świata, którzy będą wyśpiewywać pieśni ku chwale miłosierdzia bożego, także zapraszam was serdecznie. Dajcie znać kto będzie. Do zobaczenia - powiedziała piosenkarka, pokazując również miejsce, w którym odbędzie się koncert.

Co ciekawe, Roksana pojawiła się w Krakowie już dzień przed imprezą. Jak mogliśmy zobaczyć na jej mediach społecznościowych, w piątek 25 kwietnia wybrała się do Sanktuarium św. Jana Pawła II, po którym wraz z mężem Kevinem Mglejem została oprowadzona przez jednego z księży.

Wiara odgrywa ważną rolę w życiu Roksany Węgiel. Tak piosenkarka mówi o ubiorze do kościoła

Wokalistka często jest pytana o tematy związane z religią w wywiadach. Podczas rozmowy z dziennikarzem eska.pl na Bestsellerach Empiku w lutym bieżącego roku wyjawiła, jak ubiera się do kościoła, gdyż kwestia ta wielokrotnie wzbudzała emocje pośród internautów. - Staram się ubierać bardzo normalnie. Oczywiście nie poszłabym tak do kościoła (pokazując na kreację, którą założyła na imprezę - red.). Różnie to bywa. Ostatnio też tak spontanicznie trochę byliśmy w tym kościele w Barcelonie, więc byłam w takich szerszych czarnych spodniach i ramonesce, więc wszystko było zakryte. Zgadzam się z tym, że trzeba mieć szacunek do kościoła - stwierdziła w wywiadzie Roxie.