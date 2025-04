26 kwietnia rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka. Wśród żałobników znaleźli się m.in. Donald Trump i polska delegacja, w której skład weszli m.in. prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą i marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Specjalnie dla Plotka mowę ciała prezydenta Stanów Zjednoczonych i Andrzeja Dudy ocenił Maurycy Seweryn.

Donald Trump przybył na pogrzeb papieża Franciszka spóźniony?

Ekspert od mowy ciała jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych na placu Świętego Piotra dopatrzył się zamieszania wokół Donalda Trumpa. - Odniosłem wrażenie, że prezydent Stanów Zjednoczonych spóźnił się na to spotkanie i większość osób już na niego czekała - zauważył Maurycy Seweryn. Dodał, że przybycie prezydenckiej pary spowodowało niemały chaos. - Przyspieszony krok, Trump pierwszy, ciągnie za rękę Melanię i razem zmierzają na wyznaczone miejsce, punkt po punkcie. (...) Są przekazywani z rąk do rąk, nim dotrą na miejsce, gdzie mają usiąść. Po drodze Trump wita się z tymi, których zna. Nikt nie podaje mu ręki, on pierwszy decyduje o podaniu dłoni. W miejscu, gdzie mają usiąść, jest trochę zamieszania - kontynuował Seweryn w rozmowie z Plotkiem. Nie ukrywał, że obecność prezydenta Stanów Zjednoczonych była niezwykle istotna. - Melania zajmuje miejsce i to potwierdza, że Trump był w kręgu zainteresowania wszystkich tam obecnych - nie piękna kobieta, choć w żałobie, ale on jako najważniejszy polityk na świecie - podsumował ekspert.

Andrzej Duda nie doczekał się przywitania z Donaldem Trumpem? Nad wszystkim panowała Agata Kornhauser-Duda

Ekspert przyjrzał się także zachowaniu polskiej delegacji. Na samym wstępie dostrzegł, że Polacy otrzymali bardzo wysokie miejsca, blisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego uwagę przykuło jednak to, że o zachowaniu prezydenta miała decydować jego żona, Agata Kornhauser-Duda. - To ona zdecydowała o tym, że wstaje, to ona zdecydowała, że czekają na stojąco na przybycie prezydenta. To ona pierwsza wypatrzyła prezydenta Stanów Zjednoczonych - tłumaczył Maurycy Seweryn. Według niego Andrzej Duda ostatecznie nie doczekał się uścisku dłoni z prezydentem USA. - Po spięciu mięśni, ułożeniu dłoni, ale również po mimice, można wywnioskować, że zależało mu na tym i miał nadzieję, że Donald Trump podejdzie do niego i się z nim przywita. Tak się jednak nie stało - podsumował.