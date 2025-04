Skolim z przytupem wszedł na polską scenę muzyczną i robi zawrotną karierę. Wokalista okrzyknięty już "królem latino" budzi ogromne zainteresowanie wśród fanów. Jego "Wyglądasz idealnie" zostało już 235 milionów razy odtworzone w serwisie YouTube. Milionowe wyniki osiągnęły też takie utwory jak: "Temperatura", "Nie Dzwoń Do Mnie Mała", "Kiss me Baby" czy "Dziewczyno piękna" nagrane z Cleo. Okazuje się, że przedstawiciel sceny latino jest już gotowy na wakacyjny sezon. Właśnie ukazał się jego singiel "Zatańcz ze mną ostatni raz", do którego powstał gorący teledysk. Skolim nagrał ten utwór wraz z Hellfieldem.

Skolim poleciał do Miami kręcić clip. Fani zachwyceni: Totalna dominacja

Skolim i Hellfield współpracują razem od 2023 roku i nagrywają wspólne duety. Teledysk do utworu "Zatańcz ze mną ostatni raz" został nakręcony w Miami oraz na Malcie. Nie mogło więc zabraknąć basenowych ujęć, na których panowie chętnie prezentują umięśnione klaty i świecą bicepsami. Wideo w niecałą dobę wyświetlono ponad 500 tysięcy razy i trafiło na Kartę Na Czasie. Wiadomo już, że piosenka przypadła do gustu fanom twórców, którzy dali temu wyraz w komentarzach. "Nutka się udała. Wiadomo, że Latino Gang rządzi", "Ten numer rozwalił wszystko", "Totalna dominacja", "To będzie hit wakacji", "Szczena opada" - czytamy w komentarzach.

Zamieszanie w domu Skolima. Intruz wdał się na posesję

Przypomnijmy, że w marcu tego roku Skolim przeżył przykre zdarzenie. Do jego domu wdarł się nieproszony gość i wdał się w szarpaninę z jego babcią. "Intruz po wtargnięciu i szarpaniu się z babcią został kilkukrotnie i starannie wyproszony. Jak widać było mu mało i intencje miał inne. Zero tolerancji w naszym kraju i mieście dla tych, którzy mają złe intencje wobec nas i naszych bliskich" - napisał Skolim na Instagramie. Kilka dni po zdarzeniu głos zabrała babcia artysty, która podziękowała jego fanom za wsparcie. - Dziękuję wszystkim za piękne słowa wsparcia w moją stronę. Cóż mogę powiedzieć? Nie było mnie kilka dni, ale już dzisiaj jestem i przystąpiłam, jak zwykle, do pracy - przekazała babcia Skolima.