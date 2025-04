Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczak od roku spełniają się jako rodzice małej Antoniny. Narodziny córki przewróciły życie zakochanych do góry nogami i sprawiły, że zaczęli się spełniać również jako internetowi vlogerzy. Małżonkowie chętnie publikują w sieci swoje codzienne chwile, dzieląc się z fanami również momentami spędzanymi z córką.

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie pod ostrzałem. Wszystko z powodu zakupów

Niedawno Rzeźniczakowie opublikowali w sieci nowy film. Zakochani na wideo pokazali swoje polowanie na ubrania z limitowanej kolekcji jednej z marek. Problem w tym, że łowy odbywały się za kierownicą. Jakub Rzeźniczak bez skrępowania prowadził samochód, jednocześnie buszując po stronie sklepu internetowego. W tle co chwilę usłyszeć można było okrzyki zakochanych, którym udało się upolować wymarzone ubrania. - Kupuję. Teraz ty kupuj tamto - można było usłyszeć z ust byłego piłkarza. - K***a, Jezus. Patrz już mi coś zacina. Ja pitolę. Dlaczego nie mogę? - odpowiedziała szybko Paulina. - Jest, kupiłem to - wyjawił po chwili Jakub. - Mamy marynarkę, mi na tej marynarce najbardziej zależało - powiedziała Paulina.

Jednak vlog zakochanych nie spotkał się z tak entuzjastycznym przyjęciem, na jakie z pewnością ci liczyli. W komentarzach m.in. pojawił się głos od zawiedzionej fanki, która wytknęła Rzeźniczakom brak odpowiedzialności. "Kuba, prowadzisz auto, być może na drodze szybkiego ruchu. Robisz zakupy na telefonie… przecież to skrajna nieodpowiedzialność. Tyle wypadków śmiertelnych przez używanie telefonu" - napisała internautka. Inna fanka trzymała natomiast stronę zakochanych. - Ależ zawsze się znajdzie jakaś czepialska. Nie przejmujcie się i nagrywajcie dalej, bo przyjemnie się was ogląda" - pisała rozentuzjazmowana internautka.

Jakub Rzeźniczak zdecydował się na metamorfozę uśmiechu. Opowiedział o tym w telewizji śniadaniowej

Jakiś czas temu Jakub Rzeźniczak pojawił się w programie "halo tu Polsat!", by pochwalić się swoją metamorfozą - tym razem dotyczącą uśmiechu. Były piłkarz opowiedział o tym, jak przez lata jego zęby ucierpiały w wyniku intensywnych treningów, urazów sportowych oraz stresu. Jak wspomina, dawniej cieszył się ładnym uzębieniem, jednak kontaktowy charakter gry oraz życiowe napięcia odcisnęły na nim swoje piętno. - Nawet widziałem na zdjęciach, że już nie uśmiechałem się z taką radością i z taką pełnią, że tak powiem, a po tym zabiegu od razu człowiek aż chce się uśmiechać. A wiadomo, że ten uśmiech to często jest takim dużym atutem człowieka i na pewno ma bardzo duży wpływ na pewność siebie - podsumował sportowiec.