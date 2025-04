Wieniawa i Rozbicki na wojennej ścieżce? Napis na koszulce mówi wszystko

Wygląda na to, że emocje wciąż nie opadły po emisji ostatniego odcinka programu Kuby Wojewódzkiego. 22 kwietnia gościem telewizyjnego show był Nikodem Rozbicki. Aktor z wyraźnym sarkazmem odniósł się do swoich relacji z kobietami, w tym do związku z Julią Wieniawą. Choć od tego momentu minęło już kilka dni, jurorka "Mam Talent" wciąż nie pozostaje obojętna. Teraz 26-latka dolała oliwy do ognia, pokazując się w koszulce z wymownym napisem.

Julia Wieniawa nie daje za wygraną i znów uderza w Nikodema Rozbickiego. Tylko spójrzcie na jej koszulkę

Nazwiska Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego znowu rozpalają medialne nagłówki. Wszystko przez wizytę aktora w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie padły słowa o byłej partnerce 32-latka, które nie umknęły uwadze samej Julii. - Julka mi powiedziała: "Gdyby nie był taki uparty, [Nikodem Rozbicki - przyp.red] byłby miłością mojego życia" - zaczął temat prowadzący programu, na co Rozbicki zareagował uśmiechem. - Dobrze, że doprecyzowałeś, o którą Julię chodzi - odparł, dodając, że dziś stara się już nie bawić uczuciami. Na reakcję Wieniawy nie trzeba było długo czekać. Tuż po głośnym występie aktora, bez wahania lajkowała komentarze, które uderzały w byłego partnera, a potem opublikowała dwa nagrania. W jednym z nich pokazała swój poranny rytuał: zanurzenie twarzy w lodowatej wodzie, dodając podpis: "Robicie sobie czasem takie poranki? Kubeł zimnej wody... Niektórym by się przydał hehe". W drugim wideo pojawił się fragment jej nowego utworu "Od nowa", który wymownie podpisała: "Kiedy tekst twojej piosenki nabrał większego znaczenia" (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ).

Już 25 kwietnia, w piątek, czyli w dzień premiery wspomnianego utworu, Wieniawa postanowiła po raz kolejny nawiązać do sytuacji sprzed kilku dni. Z okazji promocji piosenki "Od nowa" w radiu, Julia założyła koszulkę z napisem "My ex is my biggest fan" [Mój ex to mój największy fan" - przyp.red]. Można się tylko domyślać, że była to odpowiedź na słowa Rozbickiego w programie. Zdjęcia koszulki znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Nikodem Rozbicki przerwał milczenie po występie u Kuby Wojewódzkiego. Tak się tłumaczył

Do medialnej afery odniósł się nawet sam Rozbicki. Aktor na Instagramie zamieścił kadry z występu w programie Wojewódzkiego, pod którymi pojawiło się sporo komentarzy. Część z nich krytycznie podsumowała jego słowa na temat Wieniawy. "To było totalnie pozbawione klasy" - napisała internautka. Rozbicki postanowił w końcu wytłumaczyć się z zamieszania wokół jego osoby. "Hmm, o Julii Wieniawie wiele razy publicznie dobrze się wypowiadałem, także w tym programie. Kuba zahaczał o nią kilkukrotnie - po montażu został ten ironiczny (trochę autoironiczny) komentarz do dziwnie sformułowanej tezy. Nie łykajcie wszystkiego jak pelikany, bo się w końcu zadławicie. Peace and love [pokój i miłość - przyp.red]" - odparł Nikodem Rozbicki.