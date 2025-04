Maciej Musiał to obecnie jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia i z pewnością jeden z ambitniejszych. Na jego profilu co chwilę pojawiają się wieści o kolejnych, ekscytujących projektach, których 30-latek jest częścią. Musiał ma ostatnio naprawdę sporo na głowie. Wygląda jednak na to, że nie zamierza zwalniać tempa. Właśnie poinformował o wyjątkowej współpracy.

Maciej Musiał łączy siły z oscarowym reżyserem. "Jestem na maksa wzruszony"

"Dobra, czasem tu śmieszkuję. Ale teraz coś z samego dna mojego serca. Piszę to i jestem na maksa wzruszony. Jestem mega dumny. To owoc sześciu lat mojej pracy" - zaczął na swoim profilu podekscytowany Musiał. "Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert i Pierre Niney zagrają w filmie, który produkuję - "Parallel Tales" w reżyserii zdobywcy dwóch Oscarów, wybitnego irańskiego reżysera, Asghara Farhadiego. Naprawdę nie wierzę, że po sześciu latach jesteśmy gotowi do zdjęć i to ogłaszamy" - czytamy. Pod postem zaroiło się od komentarzy dumnych fanów i przyjaciół z branży. "Jestem z ciebie taka dumna Maciej" - pisała Julia Wieniawa. "Brawo Maciek" - dorzuciła Aleksandra Adamska. "Jest ogień, pięknie!", "Cudownie! Gratulacje" - dorzucili inni. Jak donosi "Variety" zdjęcia do filmu mają się rozpocząć jesienią w Paryżu. Wśród producentów wykonawczych znalazł się także Krzysztof Piesiewicz, który jako scenarzysta pracował m.in. przy "Dekalogu", "Podwójnym życiu Weroniki" i "Trzech kolorach". Jesteście podekscytowani nowym projektem Musiała? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Maciej Musiał nie lubi rozmawiać na temat życia prywatnego. Powód?

Fani aktora chętnie dowiedzieliby się nieco więcej na temat miłosnej sfery aktora. Niestety Maciej Musiał ma swoje zasady, które jasno nakazują, by unikać rozmów o życiu prywatnym. - Staram się mieć coś dla siebie i czuć się komfortowo w tej przestrzeni swojego życia. W momencie, kiedy media mają wszędzie dostęp, to pozbywasz się czegoś wyjątkowego. Niesie to za sobą różne zagrożenia. Cenię sobie tę prywatność - powiedział jakiś czas temu w rozmowie z Plotkiem.