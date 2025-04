Esmeralda Godlewska przez lata budowała karierę na kontrowersji. W sieci zawrzało, gdy wraz z siostrą publikowała covery kolęd. Następnie publikowała w mediach niepokojące treści. Wzięła udział w galach freak fightowych, by ostatecznie zszokować nekrologiem, który pojawił się na Instagramie. Celebrytka nie stroni również od medycyny estetycznej. Do zabiegów nie zraził ją nawet fakt, że w jednej z tureckich klinik zarażono ją bakterią, która wyniszczała organizm. Po długim czasie zobaczyliśmy nowe zdjęcie Esmeraldy na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Esmeralda Godlewska śpiewa "Solo" Blanki!

Esmeralda Godlewska powróciła na Instagrama. Pierwszy raz od dawna opublikowała swoje zdjęcie

Ostatni post, w którym Godlewska umieściła swoje zdjęcie, pojawił się na jej Instagramie w grudniu 2023 roku. Od tego czasu długo milczała, choć od kilku dni umieszczała ujęcia związane z zabiegami medycyny estetycznej, które wykonała. Opublikowała również post w związku z urodzinami. 24 kwietnia po niemal półtorarocznej przerwie ponownie zobaczyliśmy Esmeraldę na zdjęciu - pozowała w stroju sportowym. "Długo żyłam na autopilocie. Ciało było tylko powłoką, a potrzeby - tłem. Przez lata zapominałam o sobie, chowając zmęczenie za uśmiechem, a zaniedbanie za 'ważniejszymi sprawami'. Ale od kilku tygodni coś się we mnie zmieniło. Już nie chcę być dla siebie ostatnia. Od jutra robię krok w stronę lepszego samopoczucia, zdrowia i spokoju. Zaczynam od małych rzeczy" - przyznała w opisie.

Jak dowiadujemy się ze wpisu, Godlewska nie miała siły, by zadbać o dietę i zdecydowała się na catering. Wspomniała również o siłowni. "Nie mam siły i cierpliwości, by codziennie dbać o siebie w kuchni - i nie wstydzę się tego. Dlatego wybrałam catering, który będzie moim wsparciem, gdy brakuje mi siły, motywacji albo po prostu… czasu. A siłownia? To nie kara. To prezent dla ciała, które mimo wszystko wciąż mnie nosi" - napisała celebrytka. "Nie jestem jeszcze tam, gdzie chcę być, ale jestem już zbyt daleko, żeby się poddać. I tym razem nie chodzi o wygląd. Chodzi o szacunek do siebie. Chcę dzielić się z Wami moją podróżą, móc wrócić do tego zdjęcia za kilka miesięcy i powiedzieć sobie: 'dałam, k***a, radę!'" - czytamy w poście. "Jest mnie trochę więcej, ale jeszcze mieszczę się w kadrze" - dodała z przekąsem.

Esmeralda Godlewska dodała nowe zdjęcie. Internauci zachwyceni, choć...

Pod najnowszym postem Esmeraldy pojawiło się wiele komentarzy. Fani cieszyli się z jej decyzji i wspierają w dalszej drodze. "Będzie dobrze, trzymaj się", "Oj, efekt jojo mnie też często dopada. Wytrwałości", "Dasz radę" - pisali obserwatorzy. Nie wszyscy byli jednak tak przychylni. "Wszystko tak ładnie wyedytowane, tylko o dłoniach zapomniałaś" - stwierdziła jedna z internautek.