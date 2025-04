Agnieszka Kaczorowska przeżywa naprawdę intensywny czas. Tancerka całym sercem zaangażowała się w treningi do "Tańca z gwiazdami". Poza pracą na parkiecie, aktorka łączy zawodowe obowiązki z macierzyństwem i aktywnością w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się kulisami codzienności. Ostatnio opublikowała bardzo osobisty wpis, w którym opowiedziała o swoich emocjach. Gwiazda zwróciła uwagę na ważną rzecz.

Agnieszka Kaczorowska podzieliła się głębokimi przemyśleniami. "Nie jestem robotem"

Od czasu do czasu na profilu tancerki pojawiają się inspirujące wpisy, które trafiają do jej obserwatorek. Tym razem Kaczorowska opowiedziała o swoim podejściu do życia. "Nie zawsze się uśmiecham. Nie jestem robotem. Też jestem człowiekiem, który czasem upada, czasem jest smutny, zły i przeżywa różne sytuacje" - zaczęła. "Jednak zdecydowanie częściej jestem pełna radości. Dobrze żyje się z naturalną pogodą ducha, nawet gdy dookoła burze i sztormy… Na tym słońcu w sercu się koncentruję. I mam w sobie wdzięczność za każdy dzień, za każdą chwilę pełną uśmiechu. Dziękuję za każdego człowieka, który powoduje takie chwile w moim życiu. Dziękuję za pasję, która daje radość i spełnienie. Dziękuję. I posyłam w świat uśmiech. Niezmiennie od lat. Jeśli ktoś dzięki temu też się uśmiechnie, to świat będzie piękniejszy" - czytamy. Pod postem zaroiło się od komentarzy zachwyconych fanek. "Uśmiecham się do ciebie Agnieszko", "Uśmiechaj się jak najczęściej! Zarażanie uśmiechem jest zdrowe" - czytamy.

Maciej Pela w osobistym wyznaniu o Kaczorowskiej. Tego jeszcze nie było

Niedawno tancerz udzielił obszernego wywiadu Pudelkowi, w którym zdradził, jak naprawdę wyglądała relacja z Agnieszką Kaczorowską. Szczęśliwe kadry, które były pokazywane w mediach społecznościowych, często mijały się z rzeczywistością. "To było bardzo przyjemne, miłe, pięknie się przez pewien czas żyło, w cudnej, kolorowej bańce. Ale powiem tak: żyło się, bańka pękła, żyje się dalej i to życie, które teraz prowadzę, jest mega smaczne. Oczywiście jest trudniejsze, ale może potrzebowałem zasmakować łatwego życia po trudnościach, jakie miałem wcześniej i docenić teraz pewne aspekty. (...) Za dziesięć lat też powiem, że wrzesień 2024 roku był do d**y. I nigdy nie będzie dobry, koniec kropka" - podsumował.