Dopiero co "Taniec z Gwiazdami" ogłosił, że w kolejnym odcinku pary po raz pierwszy w historii programu zatańczą polskie tańce narodowe, a już teraz przygotowuje dla widzów kolejną niespodziankę. Produkcja programu poinformowała, że w najbliższą niedzielę, 27 kwietnia w studiu tanecznego show pojawi się gość specjalny. Jedno jest pewne - tej gwiazdy nie trzeba nikomu przedstawiać.

"Taniec z gwiazdami" zaskoczył widzów decyzją. W kolejnym odcinku pojawi się Cleo

Producenci "Tańca z gwiazdami" doskonale zdają sobie sprawę, że dwutygodniowa przerwa to zbyt długo dla tych, którzy z wypiekami na twarzy śledzą taneczne postępy gwiazd i ich trenerów. Przypomnijmy, że ze względu na święta wielkanocne, 20 kwietnia nie został wyemitowany ósmy odcinek show. 24 kwietnia, po godz. 20, na Instagramie "Tańca z gwiazdami" pojawiło się kolejne ogłoszenie. Wygląda na to, że w następnym odcinku nie zabraknie muzycznych wrażeń.

Już w niedzielę w naszym programie pojawi się CLEO! Szykujcie się na ogrom pozytywnej energii! Cleo jeszcze bardziej podkręci atmosferę!

- czytamy w oficjalnym komunikacie "TzG".

Pod ogłoszeniem zaroiło się od komentarzy. Jak telewidzowie zareagowali na niespodziankę? "Super wiadomość", "Właśnie na to czekałam", "Jeśli odcinek z tańcami ludowymi, to nie mogło być inaczej" - pisali. Nie zabrakło także opinii, że w kolejnej edycji show powinna wystąpić właśnie Cleo. "A może by tak Cleo w kolejnej edycji?", "Do kolejnej edycji Cleo" - czytamy. Warto przypomnieć, że tak jak zresztą część internautów dostrzegła, piosenkarka ma już za sobą udział w programie.

Cleo wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami". Jak wspomina ten czas?

Cleo wzięła udział w czwartej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2015 roku. W parze z Janem Klimentem zajęła wówczas trzecie miejsce. Choć w trakcie intensywnych treningów piosenkarka nabawiła się kontuzji, przez które mierzyła się z potwornym bólem, pozytywnie wspomina udział w programie. - (...) Życie to kolekcja wspomnień. Nie żałuję absolutnie, to była bardzo fajna przygoda. Ale moją największą miłością pozostaje muzyka - wyznała w rozmowie z Pudelkiem tuż po finale edycji.