24 kwietnia członkowie Kabaretu Hrabi przekazali smutną wiadomość. Joanna Kołaczkowska nie pojawi się na najbliższych występach grupy. "Aśka - nasza Aśka - niestety nie wystąpi z nami. Jej zdrowie teraz wymaga całej uwagi i troski. Sprawa jest poważna. To nowotwór" - przekazali na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Na informację o chorobie artystki zareagowało mnóstwo gwiazd. Wśród nich znalazła się Agnieszka Litwin. Kabareciarka zapewniła koleżankę z branży o swoim wsparciu.

Zobacz wideo Ładocha o nowotworze Jakubiaka. "Nie uwierzyłam"

Agnieszka Litwin zwróciła się do Joanny Kołaczkowskiej. "Kochamy cię"

Przed laty gwiazda kabaretu Jurki sama zmagała się z chorobą nowotworową. Teraz opublikowała przejmujący wpis na swoim profilu, do którego dołączyła zdjęcie z Joanną Kołaczkowską. "Wierzę w siłę i w moc i w cud, i w ludzi, i proszę was o wysyłanie świetlistych kul energii, dobrych myśli, intencji i miłości. Niech Asię ta fala naszej miłości zaleje i zabierze chorobę. Kochamy cię Asieńko i nie damy" - pisała. Pod postem zaroiło się od komentarzy zmartwionych fanów artystki. "Musi być dobrze", "Przesyłam ogrom mocy i wspieram", "Ryczę. Pokonamy to dziadostwo z Asią", "Będzie wszystko dobrze. Ty wygrałaś i Asia też to wygra" - czytamy.

Szymon Majewski z poruszającym apelem. "Jedyne, co możemy teraz zrobić, to..."

Majewski i Kołaczkowska są sobie bardzo bliscy. Ich autorski program "Mówi się" cieszy się w sieci ogromną popularnością. Nic dziwnego, że dziennikarz czuł się zobowiązany do wrzucenia kilku słów od siebie. "Kochani! Nie sądziłem, że kiedyś będę coś takiego pisał, tu w tym miejscu, gdzie z reguły dzielę się radosnymi treściami" - zaczął. "Wasza, nasza, moja wspaniała Asia jest chora. To nowotwór. Trwa właśnie walka o jej zdrowie, Asia się nie poddaje i wierzę, że wyjdzie z tego zwycięsko. Jest silna i ma wokół siebie świetnych ludzi. Jedyne co możemy teraz, to wysłać jej pełno energii i dobrych myśli. I zapewnić, że nie jest sama. (...) Będziemy chcieli jej pomóc najbardziej, jak potrafimy. Trzymaj się Asior!" - dodał na koniec.