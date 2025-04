Joanna Opzoda w ostatnim czasie jest nieco aktywniejsza w mediach społecznościowych. Aktorka dochodzi do siebie po zabiegach ortopedycznych. Opozda przeszła m.in. rekonstrukcję więzadła, szycie łąkotki, torebki stawowej i plastykę kolana. To konsekwencje lekceważenia kontuzji, której gwiazda nabawiła się już jakiś czas temu. Między relacjami z pooperacyjnej codzienności, na profilu aktorki niespodziewanie pojawił się komentarz do kontrowersyjnej wypowiedzi Jacka Hogi. Padły mocne słowa.

Zobacz wideo Opozda o wykorzystywaniu wizerunku dziecka w sieci. Jasne stanowisko

Joanna Opozda grzmi po słowach doradcy Mentzena. Zaapelowała do kobiet

W sieci krąży nagranie, na którym Jacek Hoga wygłasza kontrowersyjną opinię na temat kobiet uprawiających sport. - Dziewczęta nie powinny ćwiczyć żadnego sportu. Nawet nie chodzi o nieprzyzwoitość strojów sportowych, ale sport odbiera pewną delikatność, odbiera cechy charakterystyczne dawnych niewiast - słyszymy. Słowa Hogi wstrząsnęły Joanną Opozdą. "To się dzieje naprawdę. Facet, który doradza Mentzenowi, mówi wprost: kobieta powinna być cicha, nie pracować i nie ćwiczyć, bo wtedy traci 'delikatność". To nie jest żart. To wizja świata, w którym kobiety mają wrócić do roli ozdoby" - zaczęła. Później zwróciła się do swoich obserwatorek. "Dziewczyny, głosujmy! Niech nikt nie decyduje za nas, jak mamy żyć, wyglądać, kochać i walczyć. Bo jeśli my nie pójdziemy na wybory, oni pójdą za nas. I zrobią z nas bohaterki "Opowieści podręcznej" - pisała.

Maja Staśko przerażona słowami Jacka Hogi

Nagranie pojawiło się również na profilu Mai Staśko. "Aktywistki latami walczyły, by prawa dzieci i prawa kobiet były respektowane - a przychodzą tacy fundamentaliści i chcą je odebrać, skazując nas na jeszcze większe zagrożenie, pozbawienie bezpieczeństwa czy sprawczości i przyzwolenie na krzywdy wobec nas. W końcu pobicie to 'adekwatna' kara. Przerażające" - pisała w poście. Pod wideo zaroiło się od komentarzy oburzonych kobiet. "A oddychać możemy? Czy też nie powinnyśmy?" "Boję się tych ludzi. Po prostu", "Ciekawe, jakie wymagania ten pan ma wobec mężczyzn" - czytamy.