Joanna Kołaczkowska jest jedną z najpopularniejszych w Polsce artystek kabaretowych. Gwiazda od lat występuje na scenie w kabarecie Hrabi, a także spełnia się jako aktorka teatralna i podcasterka. Wraz z Szymonem Majewskim prowadzi autorski program "Mówi się". 24 kwietnia koledzy z kabaretowej grupy Kołaczkowskiej poinformowali, że artystka zachorowała na nowotwór. Do sprawy postanowił odnieść się także Majewski, któremu Joanna jest równie bliska.

Joanna Kołaczkowska poważnie zachorowała. Szymon Majewski udostępnił poruszający wpis

"Kochani! Nie sądziłem, że kiedyś będę coś takiego pisał, tu w tym miejscu, gdzie z reguły dzielę się radosnymi treściami. Ale przyjaciołom Hrabi, Mówisia i pani Pączek, którzy ją kochają i podziwiają na scenie, jesteśmy to winni" - zaczął w najnowszym wpisie na Instagramie Szymon Majewski.

Wasza, nasza, moja wspaniała Asia jest chora. To nowotwór. Trwa właśnie walka o jej zdrowie, Asia się nie poddaje i wierzę, że wyjdzie z tego zwycięsko. Jest silna i ma wokół siebie świetnych ludzi. Jedyne co możemy teraz, to wysłać jej pełno energii i dobrych myśli. I zapewnić, że nie jest sama

- napisał dalej dziennikarz. "Będziemy chcieli jej pomóc najbardziej, jak potrafimy. Trzymaj się Asior!" - dodał na koniec przyjaciel artystki, publikując do tego fotografię Kołaczkowskiej.

Fani Joanny Kołaczkowskiej trzymają za nią kciuki. "Przesyłamy dużo dobrej energii"

Pod postem Majewskiego prędko zaroiło się od komentarzy zmartwionych fanów Kołaczkowskiej. Internauci postanowili zamieścić pozytywne wpisy, którymi chcą przesłać jak najwięcej pozytywnej energii artystce. "Pani Asiu, wspieram całym sercem", "Asia dała i daje wszystkim tyle dobra, tyle serca i uśmiechu, że całe to dobro do niej wróci", "Pani Asiu przesyłamy dużo dobrej energii. Jesteśmy z panią!", "Nie mam słów. Trzymam kciuki i myślę ciepło", "Przesyłamy wszelkie moce! Wszystkie siły! Jesteśmy z tobą pani Asior!" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy. Wzruszający wpis dodała także Grażyna Wolszczak. "Bez Asi ten świat nie ma sensu, więc cierpliwie zaczekamy na powrót do zdrowia" - napisała aktorka.