Karol Nawrocki cały czas jeździ po Polsce i prowadzi kampanię. Kandydat popierany przez ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego długo czuł oddech konkurencji na plecach - szczególnie Sławomira Mentzena. Najnowsze sondaże wskazują, że zyskał poparcie. Tym razem Nawrocki pojawił się na przekopie Mierzei Wiślanej. Dziennikarka lokalnej telewizji postanowiła zapytać go o kwestię niezdecydowanych wyborców. Prezes IPN odpowiedział, nieco wyśmiewając pytanie, ale zaliczył wpadkę.

Karol Nawrocki odpowiedział dziennikarce. Ale wtopa

23 kwietnia Karol Nawrocki zwołał konferencję prasową, pojawiając się przy przekopie Mierzei Wiślanej. Nie zabrakło oczywiście tematu związanego z sondażami. Najnowsze są dla kandydata popieranego przez PiS pozytywne - zyskał kilka punktów procentowych i może czuć się już spokojniej, bo będący jeszcze niedawno tuż za jego plecami Sławomir Mentzen zaczyna tracić poparcie. Dziennikarka TVP Gdańsk postanowiła dopytać obecnego prezesa IPN o kwestię przekonania niezdecydowanych wyborców. Prezenterka stwierdziła, że kandydat ma mimo wszystko nieco niższe poparcie niż partia, która go popiera.

Pani redaktor jest chyba na konferencji innego kandydata. Także sondaże mówią zupełnie coś innego pani redaktor. Nie rozumiem pytania, przepraszam

- odpowiedział i zaczął się śmiać - podobnie jak kilka innych osób obecnych na konferencji. Jak wynika jednak z najnowszego sondażu prezydenckiego przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, Nawrocki może liczyć na poparcie 27,6 proc. uprawnionych do głosowania. Według badania przeprowadzonego przez ośrodek Opinia24 dla RMF FM, 28,3 proc. ankietowanych oddałoby głos na Prawo i Sprawiedliwość. To oznacza, że część wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego nie jest ciągle przekonanych do kandydatury prezesa IPN.

Robert Czerwik pochwalił stylizację kandydata na prezydenta na nagraniu z życzeniami wielkanocnymi. -Pan Nawrocki wygląda po prostu świetnie. Stylizacja? Wybitna. Czysta, polityczna, elegancka. Wszystko w punkt - ocenił ceniony projektant. Nie miał jednak tak pozytywnego odczucia co do kreacji żony prezesa IPN. - Pani Nawrocka? Tu już jestem mniej przekonany. Mamy piękny, sielski background [tło - przyp.red.], delikatne kolory, zaduma – i nagle bum: ostro różowa marynarka ze złotymi guzikami, do tego koszula w odcieniu mleka. Stylizacja wygląda schludnie, to fakt, ale ten kolor? Krzyczy. I to głośno - dodał.