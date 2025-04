Agnieszka Woźniak-Starak należy do grona polskich gwiazd, które nie obawiaj się poruszać w mediach tematów związanych z polityką. Dziennikarka wielokrotnie odnosiła się do kwestii związanych z rządem, politykami, czy działaniem Sejmu, nie kryjąc przy tym swoich osobistych poglądów. Stało się tak również i tym razem. Woźniak-Starak postanowiła wbić małą szpilę marszałkowi i kandydatowi na prezydenta - Szymonowi Hołowni.

Agnieszka Woźniak-Starak wypunktowała Szymona Hołownię. "Lubię cię, ale..."

Popołudniem 23 kwietnia prowadząca "Mam talent!" oglądała telewizję newsową w domowym zaciszu. Świadczy o tym udostępnione przez Woźniak-Starak InstaStories, na którym uwieczniła telewizor oraz wizerunek pokazywanego akurat na wizji Szymona Hołowni. Gwiazda zrobiła zdjęcie wyświetlanemu na ekranie marszałkowi, by odwołać się do wypowiadanych przez niego słów, które nie do końca się jej spodobały.

Lubię cię Szymon, ale teraz to popłynąłeś! Mówisz, że Władek (Kosiniak-Kamysz) jest najlepszym dowodem na to, że można coś zrobić razem?

- napisała Woźniak-Starak na udostępnionej fotografii, po czym uderzyła niejako we wspomnianego polskiego wicepremiera i jego ugrupowanie. "Nie, Władek jest najlepszym dowodem, że nic się nie da zrobić razem, bo PSL wszystko blokuje" - dodała gwiazda.

Jak już wspominaliśmy, to nie pierwszy raz, gdy Woźniak-Starak odnosi się do spraw politycznych w mediach. Przy okazji zorganizowanej 11 kwietnia debaty prezydenckiej w Końskich Plotek zapytał gwiazdę o opinię na temat kandydatów oraz ich wystąpień. - W końcu w tej kampanii zaczęło się coś dziać. I oby tak dalej! Świetnie wypadł Szymon Hołownia. Jak widać, prowadzenie "Mam talent!" może w takich sytuacjach zaprocentować - wyznała nam w połowie kwietnia Woźniak-Starak. Agnieszka wyróżniła także dwie obecne podczas debaty kandydatki. - Nieźle wypadła Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn też na pewno zyskała grono fanów, co niekoniecznie przełoży się na więcej głosów, ale nie można zaprzeczyć, że pani profesor jest bardzo barwną postacią, brakowało mi jej - skomentowała dla Plotka dziennikarka.