22 kwietnia Nikodem Rozbicki był gościem w programie Kuby Wojewódzkiego. Podczas rozmowy aktor kilkukrotnie z sarkazmem wypowiadał się na temat swoich relacji z kobietami, w tym o związku z Julią Wieniawą. - Julka mi powiedziała: "Gdyby nie był taki uparty, [Nikodem Rozbicki - przyp.red] byłby miłością mojego życia" - zaczął temat prowadzący programu, na co Rozbicki zareagował uśmiechem. - Dobrze, że doprecyzowałeś, o którą Julię chodzi - odparł, dodając, że dziś stara się już nie bawić uczuciami. 32-latek nie musiał długo czekać na reakcję byłej partnerki. Już następnego dnia Julia Wieniawa opublikowała w sieci wymowne wpisy. Czy mamy do czynienia z kolejnym konfliktem w show-biznesie?

Julia Wieniawa uderza w byłego partnera po jego wystąpieniu u Kuby Wojewódzkiego? Fani nie mają wątpliwości

23 kwietnia Julia Wieniawa na InstaStories udostępniła filmik z łazienki, na którym w białym szlafroku zanurza twarz w zimnej wodzie. Do nagrania dodała podpis: "Robicie sobie czasem takie poranki? Kubeł zimnej wody… niektórym by się przydał hehe". Internauci szybko podchwycili ten komentarz, uznając go za odpowiedź na uszczypliwość byłego partnera. To jednak nie wszystko. Chwilę później jurorka "Mam talent!" wrzuciła na swój profil rolkę z zapowiedzią nowego utworu "Od nowa", którego premiera zaplanowana jest na piątek 25 kwietnia. Uwagę zwraca zwłaszcza wymowny fragment.

Został ci tylko kontakt do mnie. Chwal się, chwal… od nowa

- można było usłyszeć. Aktorka zdecydowała się również polajkować komentarz jednej z obserwatorek, która uderzyła w Rozbickiego.

Fani zareagowali na nowe wideo Julii Wieniawy. "Wielki nietakt"

Fragment tekstu natychmiast przyciągnął uwagę internautów, który szybko odczytali jako aluzję do słów wypowiedzianych przez Rozbickiego w programie Kuby Wojewódzkiego. Oliwy do ognia dolał tylko opis filmiku dodany przez Wieniawę. "Kiedy tekst twojej piosenki nabrał większego znaczenia" - czytamy. "Piękne podsumowanie wynurzeń pewnej osoby", "Przykro się to wczoraj oglądało... Julka trzymaj się!", "Strzelił sobie w kolano haha", "To jak się o tobie wypowiadał, to wielki nietakt" - pisali fani pod postem.