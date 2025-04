23 kwietnia ze świata filmu napłynęły przykre wieści. Nie żyje Leszek Kopeć, który przez ćwierć wieku był dyrektorem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a od 2010 roku kierował Gdyńską Szkołą Filmową. Miał 73 lata. W żałobie pogrążone są instytucje z nim związane, które poinformowały o jego śmierci za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Leszek Kopeć nie żyje. Człowiek kina związany z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni miał 73 lata

Śmierć Leszka Kopcia to ogromna strata dla polskiego kina i kultury filmowej. Przykrą wieść przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Zmarł Leszek Kopeć, wieloletni Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Gdyńskiej Szkoły Filmowej i Prezes Zarządu Pomorskiej Fundacji Filmowej" - czytamy na Facebooku ministerstwa. "Przez wiele lat był nie tylko organizatorem życia filmowego, ale również producentem, wydawcą, pisarzem i aktywnym uczestnikiem kultury. Człowiek oddany kulturze - wizjoner. W 2015 roku odznaczyliśmy go Złotym Medalem 'Zasłużony Kulturze Gloria Artis'" - przekazano na Facebooku.

Kopcia żegnają także ludzie związani z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. "Odszedł człowiek legenda, człowiek instytucja, człowiek kina. Łączył w sobie mądrość, skromność, charyzmę i zaciekawienie drugim człowiekiem. (...) Trudno uwierzyć w śmierć człowieka, który był od zawsze" - czytamy w oświadczeniu FPFF na Facebooku.

Leszek Kopeć świętował 25-lecie pracy przy FPFF w Gdyni. "Miałem trochę szczęścia"

W 2024 roku Leszek Kopeć świętował 25-lecie pracy przy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, o czym poinformowano na oficjalnym profilu corocznego konkursu. Przytoczono także kilka wypowiedzi dyrektora, które świadczą o tym, że był bardzo przywiązany do swojej pracy. "Miałem trochę szczęścia - mówił. - Zaczynałem w czasach dla polskiego filmu niezmiernie trudnych. Po kilku latach, sytuacja zaczęła się zmieniać na korzyść. W innym wywiadzie dodawał: To jest tak fascynujące zajęcie, że trudno się od niego oderwać. Miałem po drodze parę naprawdę lukratywnych propozycji, ale nie zdecydowałem się między innymi dlatego, że żal było mi zostawić coś, co się tak pięknie rozwija" - czytamy na Facebooku FPFF w Gdyni.

Poza pracą przy FPFF w Gdyni i w Gdyńskiej Szkoły FIlmowej, Kopeć był także Prezesen Zarządu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim (1976) oraz Studium Menedżerów prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów (2001). Stał za sukcesem wielu filmów, które doczekały się prestiżowych nagród i wyróżnień. "Producent kilkudziesięciu filmów dyplomowych absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej, nagrodzonych na ponad 100 i nominowanych na niemal 200 festiwalach w kraju i za granicą, w tym dwukrotnie do Złotej Palmy w konkursie Court Metrage w Cannes. Otrzymał nagrodę Orła Pomorskiego w 2015 i tytuł Osobowość Roku Gdyni 2016 przyznawany przez Dziennik Bałtycki" - przekazał FPFF, ale to tylko niektóre z wyróżnień Kopcia.