Przez dotychczasowe edycje "Tańca z gwiazdami" przewinęło się nie tylko mnóstwo gwiazd, ale i tancerzy. Dzięki programowi niektórzy z nich zbudowali solidne kariery medialne i stali się niemal równie popularni jak ich taneczni partnerzy. Nie wszystkim jednak przypadła go gustu rozpoznawalność, jaką zapewnił im start w tanecznym show. Nina Tyrka nagle zniknęła z show-biznesu i otworzyła biznes.

Nina Tyrka rzuciła "Taniec z gwiazdami" i zmieniła branżę. "Muszę się trochę nadźwigać"

Nina Tyrka przez lata występowała w "Tańcu z gwiazdami", gdzie tańczyła u boku takich gwiazd jak Norbi, Waldemar Błaszczyk, Rafał Mohr, Marcin Miller czy Piotr Gruszka. Choć program przyniósł jej popularność i rozpoznawalność, z czasem życie w blasku fleszy zaczęło ją przytłaczać. W 2016 roku pojawiło się zmęczenie, a wraz z nim potrzeba wycofania się z medialnego świata. - Przewartościowałam życie w pewnym momencie i to, że potrzebuję wewnętrznego spokoju. To mnie zmotywowało do tego, żeby rzucić wszystko i zacząć od początku - wyjawiła w rozmowie z "Dzień dobry TVN". - Byłam zmęczona tym sposobem na życie, tym funkcjonowaniem. Byłam zdana na ocenę i krytykę, to jest wpisane w ten zawód. (...) Mimo że bardzo kocham taniec - dodała.

Po odejściu od medialnego zgiełku Tyrka postanowiła otworzyć własny biznes. Obecnie wraz z bratem Piotrem (również tancerzem) prowadzi warzywniak, a pracę w nim zaczyna o piątej rano. - Na co dzień muszę się trochę nadźwigać. Przy własnym biznesie musisz jednak mieć łeb na karku - mówi była choreografka "Tańca z gwiazdami". - Mamy ogromne plany. Sprzedawaliśmy pasje i emocje, teraz sprzedajemy warzywa i owoce. Szukałem podobieństw. Po co ludzie przychodzą do warzywniaka? Nie po paprykę czy ziemniaki. Ich marzeniem jest pyszny obiad rodzinny, zdrowie, odchudzanie, więc ja nadal spełniam czyjeś marzenia, nadal mogę sprzedawać coś więcej aniżeli rzecz - wyznał brat Tyrki w "DDTVN" w 2021 roku.

Nina Tyrka była związana z Agustinem Egurrolą. Doczekali się córki

Tyrka w przeszłości była związana Agustinem Egurrolą, którego poznała w 2007 roku podczas castingu do "Tańca z gwiazdami". Uznany choreograf, stał się jej mentorem, a z czasem również partnerem życiowym. Razem doczekali się córki Carmen, która przyszła na świat w 2008 roku. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu, a dziś choreograf jest żonaty i ma syna Oscara z obecną partnerką Dianą.