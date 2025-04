22 kwietnia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Wojciech Kolarski, poinformował o zaskakującej dla niektórych decyzji Andrzeja Dudy. Prezydent postanowił, że 26 kwietnia będzie dniem żałoby narodowej. To wtedy mają odbyć się uroczystości pogrzebowe, podczas których cały świat pożegna papieża Franciszka. Reakcja głowy państwa wywołała wiele skrajnych emocji. Wśród osób, które zdecydowały się skrytykować decyzję prezydenta, znalazła się Joanna Szczepkowska.

Zobacz wideo Śmierć Franciszka. Kto zostanie kolejnym papieżem?

Joanna Szczepkowska stawia sprawę jasno. "To niezgodne z konstytucją"

Aktorka zamieściła na swoim profilu obszerny wpis, w którym otwarcie przyznała, że nie spodobał jej się pomysł Andrzeja Dudy. "Bez względu na to, ile tu stracę sympatii: żałoba narodowa to coś, co wstrząsa całym narodem, tragedia, z którą społeczność się utożsamia jako naród. Nie można narzucać żałoby narodowej z powodu odejścia głowy konkretnego Kościoła, konkretnej religii. Jest to sprzeczne z konstytucją" - zaczęła. "Można oczywiście odwołać uroczystości koronacji Chrobrego z powodów logistycznych, jeśli prezydent jedzie na pogrzeb papieża, ale każdy obywatel ma prawo do spędzania czasu według woli i do przeżywania, bądź nieprzeżywania żałoby z powodów religijnych. Odejście Jana Pawła łączyło się z żałobą narodową, to oczywiste, ze względu na to, że jego osoba miała dla naszego narodu w tamtych czasach wielkie znaczenie, ale decyzja prezydenta Dudy o żałobie narodowej w dniu pogrzebu papieża Franciszka, jest moim zdaniem po prostu sprzeczna z konstytucją. Być może też z kierunkiem, jaki chciał nadać swojemu kościołowi" - dodała.

Nie tylko Joanna Szczepkowska. Głos zabrał także Leszek Biolik

Podobny wpis zamieścił członek zespołu Republika. We wstępie Leszek Biolik przyznał, że jest mu przykro z powodu śmierci papieża Franciszka, ale wprowadzanie żałoby narodowej, to według niego zdecydowanie przesadzona reakcja. "Dzięki głupim, małostkowym, politycznym gierkom naszego wybitnego prezydenta cała branża muzyczna poniesie kolosalne straty. Żałoba ma być w sobotę, czyli w dzień, w którym wielu muzyków pracuje. Jeśli dobrze przewiduję, za chwilę zacznie się odwoływanie koncertów, przedstawień teatralnych i innych zaplanowanych na ten dzień imprez, przy których pracują setki, tysiące osób...I kto za to zapłaci? Oczywiście nie pan prezydent. Zapłacimy za to z własnej kieszeni. Z kieszeni artystów, realizatorów dźwięku, oświetlenia i obsługi technicznej. Głupie to i szkodliwe...Panowie A. Duda, D. Tusk i J. Kaczyński, może czas byście założyli dłuższe spodnie i przestali bawić się w przedszkole naszym kosztem?" - czytamy. A co wy myślicie o tej decyzji?