Macaulay oraz Kieran Culkin są jednymi z najpopularniejszych braci w Hollywood. Jeden z nich szturmem podbił branżę filmową jeszcze będąc dzieckiem, odgrywając główne role, w takich hitach jak "Kevin sam w domu", "Kevin sam w Nowym Jorku" czy "Moja dziewczyna", a drugi zdobył niedawno Oscara za najlepszą rolę drugoplanową w filmie "Prawdziwy ból". Choć braci Culkinów zna niemal cały świat, mało kto wie, że ich matka Patricia Brentrup w tym samym czasie zmaga się z problemami zarówno finansowymi, jak i zdrowotnymi. "Daily Mail" postanowił przyjrzeć się jej obecnej sytuacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Jennifer Grey wiedziała o Polsce przed "Prawdziwym bólem"?

Macaulay i Kieran Culkin mają nie dbać o swoją matkę. "Jej mózg nie daje już rady"

Szczerego wywiadu dla mediów udzielił niedawno mąż matki aktorów Mart Cox. 70-latek wyjawił, że żyją obecnie w domu znajdującym się niedaleko złomowiska, nie mają dostępu do internetu oraz nie posiadają telefonów komórkowych. Małżonkowie zajmują się przy tym zwierzętami, które żyją na ich posesji. Cox przekazał "Daily Mail", że dodatkowym problemem jest stan zdrowia Patricii, która przed kilkoma laty doznała udaru, a później lekarze zdiagnozowali u niej Alzheimera. "Jej mózg nie daje już rady. Ma pamięć na góra pięć minut" - stwierdził mąż kobiety. Sławni braci mieli przy tym niejako odciąć się od własnej matki.

"Dzieci w ogóle nie pomagają. No, może Macaulay nieco. Niedawno przywiózł dzieci do babci" - dodał Cox, wyjaśniając, że starszy z braci ma każdego miesiąca przesyłać im tysiąc dolarów na życie. Kieran urwał za to kontakt z matką w pełni. Bracia Culkin nie chcieli utrzymywać relacji z Patricią, ponieważ w dzieciństwie ich dom należał do przemocowych.

Macaulay Culkin zmagał się z uzależnieniami. Z nałogu wyciągnęła go ukochana

Przypomnijmy, że starszy z braci trafił do branży rozrywkowej w wieku zaledwie kilku lat. Szybko zyskana popularność odbiła się wyjątkowo negatywnie na młodym Macaulay'u, który równie szybko uzależnił się od substancji psychoaktywnych oraz cierpiał też na depresję. Jego życie zmieniło się jednak w 2017 roku, gdy poznał swoją obecną partnerkę Brendę Song. Para jest aktualnie zaręczona i wspólnie wychowuje dwójkę dzieci.