Justyna Steczkowska nigdy nie ukrywała, że bliscy są dla niej najważniejsi. W listopadzie 2020 roku spotkała ją prawdziwa tragedia. Odeszła jej ukochana mama. Artystka mieszkała z nią przez ostatnie kilka lat jej życia. Mama wokalistki była bardzo schorowana po wylewie. Steczkowska do samego końca opiekowała się ukochaną mamą. Pod koniec życia kobieta nie mówiła i poruszała się na wózku. W najnowszym wywiadzie Justyna Steczkowska wspomniała o ostatnich chwilach Danuty Steczkowskiej.

Justyna Steczkowska o zmarłej mamie. Polały się łzy

Justyna Steczkowska w rozmowie z Magdaleną Zasadni w "Dzień dobry TVN" wypowiedziała się na temat zmarłej mamy. Danuta Steczkowska odeszła w 2020 roku. Opowiedziała o jej ostatnich chwilach. "Zmarła w domu naszym, otoczona swoimi dziećmi, wnukami, z pełnym poszanowaniem jej życia. Sama bym chciała tak odejść, po prostu zasnąć w asyście ludzi, którzy mnie kochają" - wyznała. Wokalistka wróciła pamięcią do jednego z wyjątkowych momentów z mamą. Wspomnienie poruszyło ją do łez w trakcie wywiadu. "Zaczęłam śpiewać piosenkę, a ona nagle zaśpiewała fragment ze mną. Zalałam się łzami. Już nic nie mówiła przez te lata i nagle... Było widać, że po prostu jest wciąż przytomna i myślę, że była wdzięczna za to, że jesteśmy tam z nią wszyscy" - podkreśliła artystka.

Justyna Steczkowska była z mamą do ostatnich chwil

Justyna Steczkowska w wywiadzie z portalem o2.pl podkreśliła, że chciała być z mamą do ostatnich chwil. Nie wyobrażała sobie umieścić kobiety w domu starości. Dla piosenkarki najważniejsze było jej szczęście i bezpieczeństwo. "Nie wyobrażałam sobie, że zawożę ją do jakiegoś miejsca (...), gdzie takie osoby są nawet 24 godziny na dobę pod opieką lekarską, to uważam, że kochającego domu nic ci nie zastąpi. Podjęłam taką decyzję, że mama zostanie z nami do końca i do końca będzie się czuła bezpiecznie i kochana. I tak zresztą było. To było najlepsze, co mogłam dla niej zrobić i to zrobiłam" - wyznała Justyna Steczkowska kilka lat temu. ZOBACZ TEŻ: Steczkowska zrobi furorę na Eurowizji? Hiszpański dziennikarz ocenił szanse Polski