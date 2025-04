"W związku ze śmiercią Ojca Świętego, prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, aby dzień pogrzebu - 26 kwietnia - ogłosić dniem żałoby narodowej" - przekazał 22 kwietnia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Wojciech Kolarski. Na tę informację niespodziewanie zareagował Leszek Biolik, członek zespołu Republika. Muzykowi nie spodobała się decyzja prezydenta.

Leszek Biolik nie przebierał w słowach. "I kto za to zapłaci?"

We wstępie muzyk przyznał, że jest mu przykro z powodu śmierci papieża Franciszka. "Jeśli to ma jakieś znaczenie, składam serdeczne kondolencje wszystkim katolikom" - czytamy. "Jednak wprowadzanie żałoby narodowej to co najmniej przesada" - zauważa Biolik. Według niego decyzja Andrzeja Dudy jest niczym innym, jak kolejnym politycznym zagraniem. "Dzięki głupim, małostkowym, politycznym gierkom naszego wybitnego prezydenta cała branża muzyczna poniesie kolosalne straty. Żałoba ma być w sobotę, czyli w dzień, w którym wielu muzyków pracuje. Jeśli dobrze przewiduję, za chwilę zacznie się odwoływanie koncertów, przedstawień teatralnych i innych zaplanowanych na ten dzień imprez, przy których pracują setki, tysiące osób...I kto za to zapłaci? Oczywiście nie pan prezydent. Zapłacimy za to z własnej kieszeni. Z kieszeni artystów, realizatorów dźwięku, oświetlenia i obsługi technicznej. Głupie to i szkodliwe...Panowie A. Duda, D. Tusk i J. Kaczyński, może czas byście założyli dłuższe spodnie i przestali bawić się w przedszkole naszym kosztem?" - czytamy na profilu Leszka Biolika na Facebooku.

Pogrzeb papieża Franciszka. Co wiadomo na jego temat?

Urząd do spraw Celebracji Liturgicznych przekazał, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę, 26 kwietnia, o godz. 10 na placu Świętego Piotra w Watykanie. Mszy przewodniczyć będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. W środę o godz. 9 rano rozpocznie się natomiast ceremonia przeniesienia w procesji trumny z ciałem papieża Franciszka z kaplicy Domu Świętej Marty w Watykanie do bazyliki Świętego Piotra.