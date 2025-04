Święta u Kaczorowskiej. Towarzyszyły jej córki i znany aktor

W ostatnich miesiącach Agnieszka Kaczorowska jest na świeczniku mediów. Wszystko przez jej rozstanie z Maciejem Pelą. W mediach huczało od informacji na temat rzekomej zdrady aktorki, której miała dopuścić się na planie programu "Królowej przetrwania". Na tym jednak nie koniec. Pod koniec stycznia na łamach "Twojego Imperium" pojawiły się wspólne zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, który jest w trakcie rozwodu. Wygląda na to, że aktorzy wciąż utrzymują kontakt.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczorowska o mięśniach Gurłacza. Zapoznali ze sobą dzieci?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wybrali się na spacer. "Chętnie pomagał"

Portal Pudelek opublikował zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, którzy spacerowali w towarzystwie córek tancerki. Bardzo starali się, aby nikt ich nie rozpoznał. Aktor miał na sobie czapkę z daszkiem, a była partnerka Macieja Peli założyła na głowę kaptur. "Fotografie zostały wykonane w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia, na bulwarze przy plaży w Lubiatowie" - czytamy na stronie portalu. Informator Pudelka wyjawił także, jak mieli zachowywać się Kaczorowska oraz Rogacewicz. "Pan Marcin chętnie pomagał Agnieszce przy dzieciach, nosząc jedną z jej córek na rękach. Po spacerze odjechali wspólnie samochodem z mazowieckimi numerami rejestracyjnymi" - przekazał.

Agnieszka Kaczorowska o Wielkanocy. Tak opowiadała o planach na wolne dni

Ze względu na Wielkanoc w niedzielę nie wyemitowano kolejnego odcinka "Tańca z gwiazdami". W wywiadzie dla "Faktu" aktorka opowiadała o planach na dni wolne. - Teraz jest przerwa związana ze świętami, ale trzeba być bardzo uważnym, by nas nie rozproszyła. Niby mamy wolne, ale tak naprawdę to są tylko trzy dni wolnego, a musimy opracować kolejne tańce, do których choreografie układa nam ktoś z zewnątrz. Trzeba być więc skupionym - mówiła. Wspominała także o córkach. - Jest piękna pogoda, więc chcę być z córeczkami na powietrzu i korzystać z piękna wiosennej natury. Dla mnie te dwa dni wolnego będą czasem, który poświęcę córeczkom. Wreszcie spędzę z nimi czas od rana do nocy - wyznała. Nie wspominała jednak nic o Rogacewiczu.