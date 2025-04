Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia, która rozwija karierę na wielu różnych płaszczyznach. Na co dzień angażuje się w liczne projekty oraz przedsięwzięcia i ma bardzo napięty grafik. W święta znalazła chwilę dla swoich bliskich i spędziła czas w rodzinnym gronie. Celebrytka swój dzień relacjonowała w mediach społecznościowych. Na InstaStories pokazała siostrę, która zdecydowała się pójść w jej ślady i także została aktorką.

Julia Wieniawa pokazała, jak spędza rodzinne święta. Jej młodsza siostra także robi karierę w branży

Julia Wieniawa w święta wielkanocne wybrała się z młodszą siostrą Alicją w odwiedziny do babci. Przy okazji wizyty miały okazję dokonać pomiarów wzrostu i zaznaczyć wynik na framudze drzwi, co zarówno Julia Wieniawa, jak i jej siostra robiły to już od najmłodszych lat.

Jezu, jaka ty jesteś wysoka, kiedy to się stało?

- podkreśliła zaskoczona Julia. Alicja Wieniawa-Narkiewicz i Julia Wieniawa mają inne mamy, są spokrewnione przez biologicznego ojca. Przyrodnia siostra aktorki także zdecydowała się pójść w jej ślady i już dawno ma za sobą ekranowy debiut. Na swoim koncie ma już kilka ról w tym m.in. w popularnym serialu "Przyjaciółki", gdzie wcieliła się w córkę Ingi, którą gra Małgorzata Socha. Siostra Wieniawy podkreśla, że karierę chce poprowadzić inaczej niż siostra. Nie chce także wybierać żadnych dróg na skróty, korzystając ze znanego nazwiska.

Nie mam takiej potrzeby, żeby dzielić się każdym aspektem mojego życia. (...) Nie mam jeszcze takiego skilla jak moja siostra. Ona czuje się w tym jak ryba w wodzie. Za mało robię, żeby móc krzyczeć o sobie. Chcę zapracować na swoje imię i wtedy chwalić się fajną robotą

- wspominała w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN".

Julia Wieniawa rzadko pokazuje tatę. To znany artysta. "Zawsze stoi za mną murem"

Julia Wieniawa rzadko mówi w mediach o tacie. Konrad Wieniawa-Narkiewicz jest uznanym artystą i z córką łączy go wyjątkowo bliska więź. Rodzice aktorki rozstali się, kiedy była jeszcze mała. W jednym z wywiadów przyznała, że było to trudne, ale dziś docenia fakt, że miała aż dwa kochające domy. "Szczególnie, jak byłam mała, to nie było łatwe jeździć od mamy do taty, od taty do mamy, ale teraz doceniam te dwa światy, bo to są dwa zupełnie inne światy. Mimo dwóch domów, mimo rozbitej rodziny, jestem ogromną szczęściarą" - podkreśliła. Tata aktorki ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na wydziale grafiki. Uzyskał także tytuł doktora na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Konrad Wieniawa-Narkiewicz ma za sobą wiele wystaw w Polsce i za granicą. Zdobył też wiele wyróżnień, w tym m.in. nagrodę Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na IV Międzynarodowym Biennale Obrazu Quadro-Art 2014. Jakiś czas temu w rozmowie z "Galą" Wieniawa powiedziała, że to właśnie po tacie jest artystyczną duszą.

Mój tata jest wspaniałym człowiekiem, ma ogromną wiedzę. Myślę, że to po nim mam artystyczną duszę i mnóstwo empatii. Zawsze stoi za mną murem. Powtarza, żebym nie zapominała o wartościach, które wyniosłam z domu

