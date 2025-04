21 kwietnia media obiegła przykra wiadomość o śmierci papieża Franciszka. Wiele osób związanych z show-biznesem wspomniało Ojca Świętego w mediach społecznościowych. Matylda Damięcka upamiętniła głowę Kościoła grafiką. Przedstawiła sylwetkę papieża Franciszka odwróconego tyłem. Nad głową Ojca Świętego znalazł się dymek z napisem "good luck" [powodzenia - przyp.red.]. Uwagę zwróciły także jego czerwone uszy. Damięcka podpisała grafikę krótkim "Franciszek. #odszedłczłowiek". Publikacja wzbudziła zainteresowanie mediów. Zareagowała także TV Republika i zrobiła to w swoim stylu.

Zobacz wideo Papież Franciszek na archiwalnym nagraniu. Spotkał się z wiernymi

Matylda Damięcka reaguje na artykuły mediów. Chodzi o jej grafikę

Matylda Damięcka dodała na InstaStories zrzut ekranu dwóch artykułów nawiązujących do jej grafiki przedstawiającej papieża Franciszka. "Matylda Damięcka pożegnała papieża Franciszka. Internauci dzielą się refleksjami" - brzmiał tytuł pierwszej publikacji. Drugi artykuł został zamieszczony na stronie stacji TV Republika i sugerował, że aktorka nie miała dobrych intencji, tworząc grafikę z wizerunkiem Ojca Świętego. "Damięcka znów uderza w Kościół? W dniu śmierci papieża opublikowała wymowną grafikę" - zatytułowano tekst. Damięcka podsumowała publikacje krótkimi słowami. Zwróciła uwagę na zjawisko clickbaitu, czyli chwytliwego tytułu, który ma przyciągnąć uwagę internautów. "Jak działa modelowanie naszej interpretacji świata pod foremkę clickbaitową" - napisała Matylda Damięcka na InstaStories.

Matylda Damięcka zasypana komentarzami. "W punkt"

Grafika Matyldy Damięckiej spotkała się nie tylko z zainteresowaniem ze strony mediów, ale także internautów. Pod jej publikacją zaroiło się od pozytywnych komentarzy. "W punkt", "Mało kościelny jestem ostatnio, ale ten człowiek wzbudzał we mnie zaufanie i nadzieję na lepsze jutro", "Lepiej nie mogła pani tego przedstawić", "Świetny komentarz", "Matyldo, w samo sedno", "I znów genialne", "Świetna grafika" - pisali internauci. A co wy sądzicie o grafice opublikowanej przez Matyldę Damięcką? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony. Zobacz: Damięcka żegna papieża poruszającą grafiką. Wystarczyły do tego dwa słowa.