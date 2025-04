W czasie świąt wielkanocnych Polacy dzielili się rodzinnymi kadrami w mediach społecznościowych. Do grona osób publicznych, które postanowiły pokazać, jak spędzają ten wyjątkowy czas, dołączył również Mateusz Morawiecki. Były premier opublikował zdjęcie, na którym zapozował w gronie najbliższych.

Mateusz Morawiecki pokazał się z rodziną. Tak wygląda dzisiaj jego żona

Święta to czas, kiedy media społecznościowe zalewają życzenia od polityków różnych opcji - to już niemal tradycja. W 2025 roku jak zawsze do tej grupy dołączył Mateusz Morawiecki, który nie tylko złożył życzenia Polakom, ale też podzielił się rodzinnym zdjęciem, pokazując, jak sam spędza świąteczny czas. "Powrót z kościoła w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Czas modlitwy, wdzięczności i radości, spędzony wspólnie z rodziną. Błogosławionych Świąt Wielkanocnych" - napisał na Instagramie.

Na zdjęciu opublikowanym przez byłego premiera widzimy go wśród najbliższych. Mateusz Morawiecki zapozował obok dwóch synów: Ignacego i Jeremiasza oraz córki Magdaleny. Obecna była także żona Iwona, która trzymała męża za rękę. Morawiecki ma czwórkę dzieci. Dwóch synów i dwie córki, spośród których dwoje jest adoptowanych. Poza obecnymi na zdjęciu pociechami polityk ma także córkę Olgę, która w 2023 roku wyszła za mąż. Zdjęcie znajdziesz w naszej galerii.

Mateusz Morawiecki żegna papieża Franciszka. W 2018 wraz z rodziną udał się do Watykanu na audiencję

Mateusz Morawiecki był jednym z polityków, którzy 21 kwietnia, w dzień śmierci papieża Franciszka, pożegnali głowę Kościoła katolickiego. "O 7.35 rano biskup Rzymu, Franciszek, powrócił do domu Ojca. Całe jego życie było poświęcone służbie Panu i Jego Kościołowi" - przekazał kard. Farrell" - napisał były premier, szef EKR Mateusz Morawiecki we wpisie w mediach społecznościowych. W 2018 roku Morawiecki wraz z rodziną udał się z wizytą do Watykanu, gdzie spotkał się z papieżem Franciszkiem na audiencji. Towarzyszyła mu żona i dzieci. Była to pierwsza wizyta Mateusza Morawieckiego w Watykanie jako premiera.