21 kwietnia media obiegła przykra informacja o śmierci papieża Franciszka. "Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego. O godzinie 7.35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek wrócił do domu Ojca" - przekazał kardynał Farrell w komunikacie zamieszczonym przez watykańskie biuro prasowe. Śmierć papieża Franciszka poruszyła wiele osób. Jedną z nich jest Ilona Janyst, która miała okazję spotkać Ojca Świętego.

Ilona Janyst wspomina spotkanie z papieżem Franciszkiem. "Potrafił znaleźć człowieka w człowieku"

Ilona Janyst postanowiła podzielić się osobistą historią w mediach społecznościowych. Niedługo po ślubie, który odbył się w 2018 roku, aktorka oraz jej ukochany pojechali do Rzymu, gdzie spotkali papieża Franciszka. Poprosili go o błogosławieństwo. "Siedem lat temu udaliśmy się do Rzymu po papieskie błogosławieństwo na nową drogę życia. Dziś, dokładnie w dzień naszej rocznicy ślubu, papież Franciszek odszedł do domu Ojca. Starając się możliwie najbardziej rzeczowo patrzeć na sytuację, trudno nie doszukiwać się znaków, analogii i nie oddawać się pewnej zadumie i wspomnieniom" - napisała aktorka w poście.

Janyst bardzo dobrze wspomina pontyfikat papieża Franciszka. "Ciężki to czas dla Kościoła, bardzo trudny dla wierzących, a dla niewierzących może i jeszcze bardziej. Papa Francesco szukał rozwiązań, połączeń, potrafił znaleźć człowieka w człowieku, umiał spojrzeć w oczy i w samą duszę zajrzeć" - dodała. Aktorka podzieliła się także zdjęciami z tego wyjątkowego momentu, na których widać, jak przytula papieża Franciszka.

Ilona Janyst rozbawiła papieża Franciszka. "Zawsze będę mogła wspominać"

W dalszej części wpisu Ilona Janyst wyjawiła, że udało jej się rozbawić papieża Franciszka. Porównała go do swojego dziadka. "Pamiętamy też, że na szczęście non omnis moriar [nie wszystek umrę - przyp.red.], a ja zawsze będę mogła wspominać, kiedy rozśmieszyłam papieża, bo powiedziałam mu, że wygląda jak mój dziadek. Grazie, papa Francesco, spoczywaj w pokoju!" - dodała Ilona Janyst w mediach społecznościowych.