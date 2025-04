Paulina Smaszcz tuż przed świętami musiała stawić się w sądzie. We wtorek 15 kwietnia w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces, w którym Katarzyna Cichopek pozwała Paulinę Smaszcz za naruszenie dóbr osobistych. Na rozprawie pojawił się także Maciej Kurzajewski. Więcej możecie przeczytać tutaj. Po trudnych chwilach stwierdziła, że nie da się gorączce przedświątecznych przygotowań i postawi przede wszystkim na swój komfort. Oznajmiła, że zamiast wypełniania niekończącej się listy obowiązków stawia na spotkania z bliskimi. "Ostatnie przygotowania pisanek, dekoracji, pieczenie, sprzątanie, gotowanie... No nie, to nie my. Święta to dla nas spotkanie z rodziną i przyjaciółmi, budowanie relacji, rozmowy, wspominanie, planowanie. Kochamy ten czas" - podkreśliła przy okazji składania życzeń na Instagramie. Paulina Smaszcz w wolnej chwili przypomniała swoje zdjęcia z jednej z zagranicznych wycieczek. Dziennikarka wybrała Włochy i ujęciami zachwyciła internautów.

Paulina Smaszcz na włoskich wakacjach. Zachwyciła doborem kreacji

Paulina Smaszcz opublikowała na swoim profilu na Instagramie kompilacje różnych ujęć z wycieczki do Mediolanu i Wenecji. Kobieta petarda zabrała ze sobą walizkę pełną ubrań i pochwaliła się różnymi stylizacjami, które przygotowała sobie na wakacje. Zdjęcia dziennikarki zrobiły ogromne wrażenie na jej obserwatorach, którzy byli zachwyceni tym, jak Paulina Smaszcz prezentuje się podczas swojego urlopu. "Jesteś taka piękna. Lubię cięty język u ciebie Paulino, ale stylówka to sztos. Kobita z klasą", "Księżniczka", "Jak zawsze, kwintesencja kobiecości, oraz klasy. Brawo pani Paulino!", "Według mnie jest pani najlepiej ubraną Polką" - czytamy.

Paulina Smaszcz wyjawiła, że jej były partner miał mieć romans jeszcze przed rozwodem

Ostatnio Paulina Smaszcz wdała się w dyskusję z internautkami i poruszyła temat związku z Maciejem Kurzajewskim. Dziennikarka dała do zrozumienia, że romans jej byłego partnera z Katarzyną Cichopek zaczął się jeszcze przed rozwodem pary. "Czy to chodzi o to, że romans męża zaczął się przed rozwodem?" - wtrąciła się do dyskusji jedna z obserwatorek. Smaszcz odniosła się do tego w krótkiej wypowiedzi, która wiele zdradziła "Tak droga pani. 'Czar par'" - oznajmiła. Jak wiadomo, wspomniany program wrócił po latach na antenę TVP. Maciej Kurzajewski był w nim gospodarzem, a Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel oceniali rywalizujące ze sobą duety. Więcej przeczytasz tutaj: Smaszcz niespodziewanie się odpaliła. To wtedy miał zacząć się romans Cichopek i Kurzajewskiego